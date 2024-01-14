14 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsveç’te alçak görüntüler! Terör yandaşları Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı

İsveç’te alçak görüntüler! Terör yandaşları Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
ABONE OL
İsveç’te alçak görüntüler! Terör yandaşları Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı

Terör örgütü PKK yandaşlarına kucak açarak eli kanlı örgüte verdiği açık destekle NATO kapısında Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’te alçak bir provokasyona daha imza atıldı. Daha önce de Başkan Erdoğan’ın kuklasını yapan terör örgütü PKK destekçisi grup, bu kez de Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı. PKK destekçisi “X” hesabından paylaşılan alçak görüntülerde terör örgütünün katlettiği şehitlerimizin fotoğrafları da yer aldı.

Terör örgütü PKK'ya verdiği desteği sürdürerek NATO için Türkiye'den onay almayı beklen İsveç'te alçak bir provokasyon daha yaşandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDILAR

Türkiye Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vururken terör seviciler İsveç'in Göteborg kentinde bir araya geldi ve Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasını asan terör örgütü sempatizanları, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den bir pinyata yaptı ve belediye binasının önünde sopa ile defalarca vurduktan sonra Başkan Erdoğan'ın başını sopada gezdirdi.

PKK'LI KALLEŞLER İSVEÇ'TE CİRİT ATIYOR

Terör örgütü PKK sempatizanlarına ait "the Rojova Committees" adlı X hesabından sunulan görüntülerde "Erdoğan Effigy'nin (kukla) yaratıcılarından… Şimdi sizlere Erdoğan Pinata'yı sunuyoruz! Kürt özgürlük hareketinin tarihi direnişini kutlamak için İsveç'in Göteborg kentinde belediye binası önünde toplandık. Kürdistan faşizmin mezarlığı olacak" ifadelerine yer verildi.

İSVEÇ POLİSİ YAŞANANLARA SEYİRCİ

İsveç, ırkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve terör örgütü sempatizanlarının toplanıp Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı eylemlere yaptığı ev sahipliği dolayısıyla NATO kapısında Türkiye'nin onayını beklemeye devam ediyor. Türkiye'nin onay için şartı terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi, PKK militanlarının iadesi ve provokatif eylemlerin engellenmesi olsa da İsveç polisi her gün yeni bir skandalı sadece seyretmeye devam ediyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN BU SÖZLERİNİ PAYLAŞTILAR

Göteborg'da çekilen skandal görüntüleri paylaşan terör destekçisi hesabın yayımladığı videoda, ayrıca Bahçeli'nin "İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır, Kandil dağı neyse Stockholm aynısıdır." Şeklindeki sözlerine yer verilirken Türk basınında "Mehmetçiği vuran silahlar İsveç'ten" şeklindeki manşetler gösterildi.

ALÇAK PROVOKASYONA ŞEHİTLERİMİZİ ALET ETTİLER

PKK destekçisi hesap bu kadarıyla da kalmadı ve terör örgütü PKK'nın katlettiği şehitlerimizin fotoğraflarına da videoda yer verdi.

CHP’nin PKK yoluna serdiği kırmızı halı skandalı! CHP'NİN PKK YOLUNA SERDİĞİ KIRMIZI HALI SKANDALI!
Haritaları Türkiye çizer! İşte asıl düşmanlar HARİTALARI TÜRKİYE ÇİZER! İŞTE ASIL DÜŞMANLAR
Üs bölgelerinin önemi ne? İşte cevap... ÜS BÖLGELERİNİN ÖNEMİ NE? İŞTE CEVAP...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA