İsveç’te alçak görüntüler! Terör yandaşları Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı
Terör örgütü PKK yandaşlarına kucak açarak eli kanlı örgüte verdiği açık destekle NATO kapısında Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’te alçak bir provokasyona daha imza atıldı. Daha önce de Başkan Erdoğan’ın kuklasını yapan terör örgütü PKK destekçisi grup, bu kez de Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı. PKK destekçisi “X” hesabından paylaşılan alçak görüntülerde terör örgütünün katlettiği şehitlerimizin fotoğrafları da yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDILAR
Türkiye Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vururken terör seviciler İsveç'in Göteborg kentinde bir araya geldi ve Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasını asan terör örgütü sempatizanları, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den bir pinyata yaptı ve belediye binasının önünde sopa ile defalarca vurduktan sonra Başkan Erdoğan'ın başını sopada gezdirdi.
PKK'LI KALLEŞLER İSVEÇ'TE CİRİT ATIYOR
Terör örgütü PKK sempatizanlarına ait "the Rojova Committees" adlı X hesabından sunulan görüntülerde "Erdoğan Effigy'nin (kukla) yaratıcılarından… Şimdi sizlere Erdoğan Pinata'yı sunuyoruz! Kürt özgürlük hareketinin tarihi direnişini kutlamak için İsveç'in Göteborg kentinde belediye binası önünde toplandık. Kürdistan faşizmin mezarlığı olacak" ifadelerine yer verildi.
İSVEÇ POLİSİ YAŞANANLARA SEYİRCİ
İsveç, ırkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve terör örgütü sempatizanlarının toplanıp Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı eylemlere yaptığı ev sahipliği dolayısıyla NATO kapısında Türkiye'nin onayını beklemeye devam ediyor. Türkiye'nin onay için şartı terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi, PKK militanlarının iadesi ve provokatif eylemlerin engellenmesi olsa da İsveç polisi her gün yeni bir skandalı sadece seyretmeye devam ediyor.
MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN BU SÖZLERİNİ PAYLAŞTILAR
Göteborg'da çekilen skandal görüntüleri paylaşan terör destekçisi hesabın yayımladığı videoda, ayrıca Bahçeli'nin "İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır, Kandil dağı neyse Stockholm aynısıdır." Şeklindeki sözlerine yer verilirken Türk basınında "Mehmetçiği vuran silahlar İsveç'ten" şeklindeki manşetler gösterildi.
ALÇAK PROVOKASYONA ŞEHİTLERİMİZİ ALET ETTİLER
PKK destekçisi hesap bu kadarıyla da kalmadı ve terör örgütü PKK'nın katlettiği şehitlerimizin fotoğraflarına da videoda yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Hadim, Halkapınar, Hüyük ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Derbent, Derebucak, Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Ahmetli, Akhisar, Alaşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Cihanbeyli, Çeltik, Çumra belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."
- Konya Ahırlı, Akören, Akşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...
- YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...
- 40 hastalıktan koruyor! Tahin pekmez, süt karışımının mucizevi 10 faydası...
- Bolu deprem son dakika! 14 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi