İsveç’te alçak görüntüler! Terör yandaşları Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı

İSVEÇ POLİSİ YAŞANANLARA SEYİRCİ

İsveç, ırkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve terör örgütü sempatizanlarının toplanıp Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı eylemlere yaptığı ev sahipliği dolayısıyla NATO kapısında Türkiye'nin onayını beklemeye devam ediyor. Türkiye'nin onay için şartı terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi, PKK militanlarının iadesi ve provokatif eylemlerin engellenmesi olsa da İsveç polisi her gün yeni bir skandalı sadece seyretmeye devam ediyor.