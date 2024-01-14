CHP'nin PKK yoluna serdiği kırmızı halı çok hoşlarına gitmiş! DEM'liler Özel'i öve öve bitiremedi
Terör örgütü PKK sempatizanı sözde siyasetçi Kemal Aktaş, PKK’nın kanalında CHP lideri Özgür Özel’i öve öve bitiremedi. Özel’in verdiği mesajları çok kıymetli ve dikkat çekici bulan Aktaş, AK Parti'nin ise bütün ülke siyasetini; "Vatan, Millet, Türkiye'nin geleceği ve devletin bütünlüğü çizgisine getirip birleştirdiğini” söyleyerek nefret kustu.
Seçildiği ilk andan itibaren yerel seçimler için HDP/DEM Parti'den oy dilenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a "demokrasi kahramanı" diyerek defalarca selam gönderdi.
TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ELİNİ ÖPTÜ
Demirtaş'a selam çakarak Kandil'e mesaj veren Özgür Özel, Türkiye düşmanı açıklamalarıyla bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek poz verdi.
"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIM" DİYEREK İLK SİNYALİ VERDİ
Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.
CHP VE DEM PARTİ ORTAK BİLDİRİYİ İMZALAMADI
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi. CHP ve DEM Parti grupları ise terörü kınayan ortak bildiriye imza atmayınca sert tepkiyle karşılaşmıştı
'KIRMIZI HALI' TAKDİRLE KARŞILANDI!
Öte yandan, Kandil'in siyasi ayağı DEM'in yollarına kırmızı halılar seren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e PKK televizyonlarında methiyeler düzüldü.
Terör örgütü PKK sempatizanı sözde siyasetçi Kemal Aktaş, PKK'nın yayın organı 'Medya Haber' canlı yayında CHP lideri Özgür Özel'i öve öve bitiremedi. Özel'in verdiği mesajları çok kıymetli ve dikkat çekici bulan Aktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin ülkeyi birleştiren tutum ve politikalarından rahatsızlık duyduğunu belirterek nefret kustu.
Kemal Aktaş isimli sözde siyasetçi "Özgür Özel'in değerlendirmeleri, mesajları kısa da olsa vurguları önemli. Dikkat çekici" dedi, "Özgür Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karatay, Kulu, Meram ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Hadim, Halkapınar, Hüyük ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Derbent, Derebucak, Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Ahmetli, Akhisar, Alaşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Konya Cihanbeyli, Çeltik, Çumra belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Burcu Kıratlı'nın makyajsız hali ortaya çıktı! Yıldızlar Bana Uzak'ın Aslı'sı güzellik sırrını verdi: "Ayda 2-3 kez..."
- Konya Ahırlı, Akören, Akşehir belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- Emeklilere müjde sabah saatlerinde duyuruldu! 10.000 TL + 5 bin TL ek olarak verilecek! SSK Bağkur güncel promosyonlar...
- YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ! YÖKDİL sınavı ne zaman? Başvuru ücreti kaç TL 2024? ais.osym.gov.tr
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı, ne zaman yatacak? E-DEVLET / SMS ile sorgulama: 14 Ocak 2024 evde bakım maaşı yatan iller...
- 40 hastalıktan koruyor! Tahin pekmez, süt karışımının mucizevi 10 faydası...