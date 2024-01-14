CHP’nin PKK yoluna serdiği kırmızı halı çok hoşlarına gitmiş! DEM’liler Özel’i öve öve bitiremedi

"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIM" DİYEREK İLK SİNYALİ VERDİ

Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

CHP VE DEM PARTİ ORTAK BİLDİRİYİ İMZALAMADI



AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi. CHP ve DEM Parti grupları ise terörü kınayan ortak bildiriye imza atmayınca sert tepkiyle karşılaşmıştı