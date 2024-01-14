Türkiye terör yuvalarını dağıttı! Nefes kesen operasyonlar dünya basınında

ABD merkezli Politico, 'Türkiye Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor' diyerek yapılan operasyonları manşetine taşıdı. Katar merkezli Al Jazeera 'Savunma bakanlığı, Irak'taki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi' ifadelerini kullandı.

İsveç merkezli Expressen 'Türkiye, Cumartesi gecesi Kuzey Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenledi' derken Şarkul Avsat gazetesi, Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini yazdı. Al Monitor 'Türkiye Suriye ve Irak'ta misilleme saldırıları düzenledi, Erdoğan güvenlik toplantısı düzenledi' ifadelerini kullandı.