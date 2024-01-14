Türkiye terör yuvalarını dağıttı! Nefes kesen operasyonlar dünya basınında
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı hainlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehadete erdi. Türkiye ise terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Başlatılan hava operasyonlarında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi, 57 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyonları dünya basınının da manşetlerindeydi. Alman Tagesschau gazetesinin haberde kullandığı skandal Türkiye haritası ise tepki çekti.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen haber yürekleri yaktı. PKK'lı teröristlerin üs bölgesine sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada 9 askerimiz şehadete ulaştı. Türkiye ise eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Teröristlerin inlerine ve kaçış güzergahlarına bombalar yağdırdı.
Cumartesi gecesinden itibaren devam eden operasyonlarda 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ile Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlar dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dünya medyası, terör hedeflerinin yerle bir edildiği operasyonları manşetlerine taşıdı.
Euronews 'Cuma günü Türkiye'deki bir askeri üste 9 askerin öldürülmesi sonrasında gerçekleşti' ifadelerini kullandı. Alman Spiegel ise 'Türkiye, Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenliyor' başlıklı haberinde pek çok teröristin etkisiz hale getirildiğini yazdı.
ABD merkezli Politico, 'Türkiye Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor' diyerek yapılan operasyonları manşetine taşıdı. Katar merkezli Al Jazeera 'Savunma bakanlığı, Irak'taki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi' ifadelerini kullandı.
İsveç merkezli Expressen 'Türkiye, Cumartesi gecesi Kuzey Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenledi' derken Şarkul Avsat gazetesi, Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini yazdı. Al Monitor 'Türkiye Suriye ve Irak'ta misilleme saldırıları düzenledi, Erdoğan güvenlik toplantısı düzenledi' ifadelerini kullandı.
Yunan Kathimerini TSK'nın 25 hedefi vurduğunu belirtirken haberde 'Türk tarafının aktardığına göre, bu operasyonlar Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil illerinde yerel saatle 21.00'de gerçekleştirildi' bilgilerini paylaştı.
ALMAN GAZETEDEN SKANDAL HARİTA
Alman Tagesschau gazetesi ise bir skandala imza attı. Haberinde kullandığı haritada Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu yazdı. Haberde 'Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi' ifadelerini kullandı.
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