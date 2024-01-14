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Katil ordusu İsrail 100 günde 5 bin 875 masumu gözaltına aldı! Darp, işkence, tecavüz, canlı kalkan...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Katil ordusu İsrail 100 günde 5 bin 875 masumu gözaltına aldı! Darp, işkence, tecavüz, canlı kalkan...

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 günü geride bırakan katil İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilirken, katillerin masumlara darp, tecavüz, işkence, canlı kalkan kullanımı gibi aşağılıklıkların yapıldığı dile getirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği ve soykırım yaptığı 100 gün boyunca Batı Şeria'da da en az 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

DARP, İŞKENCE, ATEŞ AÇMA, TECAVÜZ, CANLI KALKAN KULLANIMI...

Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına alırken işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanmak gibi suçlar işlediği aktarıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin "zorla kaybetme" suçu işlediği ve Gazze'de alıkoyup götürdüğü kişilerin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi.

Aralık 2023'e kadar olan verilere göre İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli sayısının 8 bin 800 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İşgalci İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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