ABD'de işler kötüye gidiyor! Donald Trump Joe Biden'ı suçladı: Bu bir kaos
ABD’de yönetim krizi katlanarak sürerken Eski Başkan Donald Trump, yeni seçimlere doğru rakibi mevcut Başkan Biden'ı bombalamaya devam ediyor. ABD’yi dünya arenasında rakipleri önünde aşağı seviyelere çeken Biden’ın sorumsuz davranışlarına yüklenen Trump, ülkelerinin Çin ile Rusya’ya nazaran zayıf kaldığını ve bir kaos içinde olduklarını ifade etti. Trump, bu zorlu süreçte kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşı ile katil İsrail’e karşı Filistin müdafaasını gerçekleştiren Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının olmayacağını iddia etti.
Cumhuriyetçilerin 5 Kasım 2024 seçimlerindeki en güçlü başkanlık adayı Donald Trump, 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News kanalında yayınlanan canlı yayında Başkan Joe Biden'ı yerden yere vurdu.
Cumhuriyetçi Partideki diğer rakipleri olan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih eden Trump, iç ve dış politikayla ilgili çok sayıda konuya temas etti.
"BIDEN, PUTIN VE Şİ KARŞISINDA ZAYIF"
Trump, Biden'ın dış politikada zayıf kaldığını savunarak, "Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ancak Putin ile Şi ve tüm diğer zeki liderler karşısında bizi o savunuyor." değerlendirmesini yaptı.
"BEN OLSAYDIM SAVAŞ OLMAZDI"
Kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri süren Trump, "Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, Rusya asla (Ukrayna'ya) giremezdi. İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı." şeklinde konuştu.
ABD'NİN GÜÇSÜZ KALDI
Trump, Siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı direniş gösteren Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığını da dikkati çekerek, bu noktada da Biden yönetiminin "zayıf liderlik" gösterdiğini savundu.
"BAŞKAN SEÇİLİRSEM KAÇAK GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEĞİM"
Diğer yandan iç politikayla ilgili değerlendirmeler de yapan Trump, ülkede ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.
New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tahsis edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunan Trump, başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini söyledi.
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