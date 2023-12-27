ABD’li Hukuk Profesörü Francis Boyle A Haber’e konuştu: İsrail Nazi suçu işliyor! Biden ve yönetimi suça ortak oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Yaser Arafat'ın danışmanlığını yapan ve Sırp kasabı Miloşeviç'e yönelik iddianamenin hazırlanmasında katkı sağlayan isim ABD'li Hukuk Profesörü Dr. Francis Boyle, A Haber'e konuştu. Boyle, Gazze'deki gelişmeleri "İsrail Nazi suçu işliyor, Biden'lı ABD yönetimi de bu suça ortak" şeklinde yorumladı. Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulması halindeyse "İsrail ve ABD'nin yargılanması için elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN