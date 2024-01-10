İngiliz gazetesinden şok analiz: ABD Kongresi’nde rüşvet skandalı! Yahudi lobilerince yüzbinlerce dolar dağıtılmış

KONGRE, İSRAİLLİ SİVİL KAYIPLARA FİLİSTİNLİLERE KIYASLA ÇOK DAHA FAZLA YAKINLIK DUYUYOR

Habere göre, Kongre, İsrailli sivil kayıplara Filistinlilerden çok daha fazla yakınlık duyuyor, ancak Kongre üyelerinin sivil kayıplara ilişkin açıklamalarını para değil parti politikaları belirliyor.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt, bağışlara ilişkin analizin, İsrail'in Gazze'ye saldırıların nedeninin açıklanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Son on yıllardır İsrail, yerleşim yerlerini genişletmesi gibi kışkırtıcı politikalarını, İsrail yanlısı lobi yardımıyla sağladığı ABD'nin silahları ve politik desteği olmadan gerçekleştirmesi mümkün olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Walt, İsrail yanlısı lobi gruplarının etkisi nedeniyle ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını desteklemesi, İsrail'e yönelik yaptırım uygulaması veya askeri desteğini çekmesi fikirlerinin "tamamen kurgu" olduğunu anlattı.

"Seçilmek için Filistin yanlısı bir tutum sergileyen" Kongre üyeleri John Fetterman, Maxwell Frost ve Raphael Warnock'un, söz konusu lobiler tarafından bağış almalarının ardından İsrail yanlısı tavır takındıkları görüldü.

Analiz, ABD halkının aksine çoğu Kongre üyesinin İsrail'i desteklediğini ortaya koyarken, Kongre üyelerinin yüzde 17'sinin İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunduğunu tespit etti.

Haberde yer alan iddiaya göre İsrail yanlısı bir bağışçı, sonraki seçimlerde Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib'a karşı yarışması için bir adaya 20 milyon dolar teklif etti.