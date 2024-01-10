İngiliz gazetesinden şok analiz: ABD Kongresi'nde rüşvet skandalı! Yahudi lobilerince yüzbinlerce dolar dağıtılmış
ABD ve Batının desteğini arkasına alarak Gazze’de soykırım yapan Siyonist İsrail, katliamın 3’üncü ayında da bölgede kan akıtmaya devam ediyor. Son haftalarda medyaya yansıtılan haberlerde ABD’nin desteği perde arkasına gizlenirken The Guardian gazetesinin yaptığı bir analiz şoke etti. Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'i destekleyen bazı ABD Kongresi üyelerine, İsrail yanlısı lobilerce para verildiği ortaya kondu. İşte tüm detaylar…
Filistin'i işgal ettiğinden beri en büyük katliama imza atan katil İsrail, Gazze'de on binlerce masumun canına kıydı. Hamas ile karşılıklı çatışmaların yoğun olduğu Gazze'de işgalci İsrail, Filistinlileri kendi topraklarından kovmaya çalışıyor.
Dünyanın gözü önünde işlenen bu soykırımın ilk haftalarında açıktan desteğini açıklayan ABD, yoğun tepkilerden sonra perde ardına gizlendi. Bununla beraber soykırıma destek seslerinin susmadığı ABD Kongresinde Yahudi lobisinin parmağı göründü.
İNGİLİZ GAZETESİ ANALİZ ETTİ
Gazetenin seçim kampanyaları verilerine dayanarak yaptığı analizde, Kongre üyelerinin İsrail veya Filistin'i destekleyip desteklemediklerini belirlemek için 2023'te 7 Ekim'den Kasım ortasına kadar medyaya yaptıkları açıklamalar, X hesapları ve ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları mektuplar incelendi.
PARA PEŞİN KIRMIZI MEŞİN
Analize göre, yüksek meblağlarda bağış alanların, çoğunlukla ABD'nin Tel Aviv'e askeri desteğinin sürdürülmesini talep ediyor ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekliyor.
Verileri inceleyen bazı kampanya finansmanı uzmanları da bağışların, Kongrenin İsrail'e verdiği "ezici desteğin" artmasına yardımcı olduğunu savunuyor.
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYENLER AZINLIKTA
Kongre üyelerinin yaklaşık yüzde 82'si Ekim 2023'ten Kasım 2023'e kadar İsrail'e desteğini artırırken, sadece yüzde 9'u Filistin'i daha yoğun destekledi.
Analize göre İsrail'i destekleyenler olarak sınıflandırılan Kongre üyeleri son seçimlerinde ortalama 125 bin dolar alırken, Filistin'i destekleyenlere ortalama 18 bin dolar bağış yapıldı.
Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John Mearsheimer, analize ilişkin yaptığı açıklamada, bulguların ABD'nin İsrail'e yönelik politikası üzerinde "derin etkileri" olduğunu söyledi.
Mearsheimer, "Eğer Kongre'yi gerçekten güçlü şekilde belirli bir yöne iten bir lobi olmasaydı, ABD Kongresinin Gazze'deki savaş konusundaki tutumu temelden farklı olurdu." ifadesini kullandı.
ÜLKENİN EN GÜÇLÜ YAHUDİ LOBİLERİ FİNANS SAĞLIYOR
Ülkedeki en güçlü "Yahudi lobi kuruluşu" Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bir diğer lobi grubu İsrail İçin Demokratik Çoğunluk önde gelen kampanya finansörleri arasında yer alıyor.
Analiz bulgularına göre, Kongre üyelerinin yüzde 93'ü Washington'un İsrail'e askeri ya da mali destek vermesini isterken, yüzde 81'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekledi. Kongre üyelerinden yüzde 17'si İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunurken, yüzde 17'si de 7 Ekim'in İsrail'in yıllardır Gazze'ye uyguladığı abluka ve işgali nedeniyle gerçekleştiğini savundu.
KONGRE, İSRAİLLİ SİVİL KAYIPLARA FİLİSTİNLİLERE KIYASLA ÇOK DAHA FAZLA YAKINLIK DUYUYOR
Habere göre, Kongre, İsrailli sivil kayıplara Filistinlilerden çok daha fazla yakınlık duyuyor, ancak Kongre üyelerinin sivil kayıplara ilişkin açıklamalarını para değil parti politikaları belirliyor.
Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt, bağışlara ilişkin analizin, İsrail'in Gazze'ye saldırıların nedeninin açıklanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Son on yıllardır İsrail, yerleşim yerlerini genişletmesi gibi kışkırtıcı politikalarını, İsrail yanlısı lobi yardımıyla sağladığı ABD'nin silahları ve politik desteği olmadan gerçekleştirmesi mümkün olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.
Walt, İsrail yanlısı lobi gruplarının etkisi nedeniyle ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını desteklemesi, İsrail'e yönelik yaptırım uygulaması veya askeri desteğini çekmesi fikirlerinin "tamamen kurgu" olduğunu anlattı.
"Seçilmek için Filistin yanlısı bir tutum sergileyen" Kongre üyeleri John Fetterman, Maxwell Frost ve Raphael Warnock'un, söz konusu lobiler tarafından bağış almalarının ardından İsrail yanlısı tavır takındıkları görüldü.
Analiz, ABD halkının aksine çoğu Kongre üyesinin İsrail'i desteklediğini ortaya koyarken, Kongre üyelerinin yüzde 17'sinin İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunduğunu tespit etti.
Haberde yer alan iddiaya göre İsrail yanlısı bir bağışçı, sonraki seçimlerde Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib'a karşı yarışması için bir adaya 20 milyon dolar teklif etti.
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