ABD başkanlık seçimini Trump mı Biden mı kazanır? Tanyeri A Haber’de aktardı: Siyonist lobi Amerikan siyasetini esir aldı

O kadar güçlü bir lobi oluşturmuşlar ki herkes İsrail'in lehine bir şey söylemek durumunda hissediyor kendini. Karşı söylemde bulunanların siyasi hayatları bitiriliyor.

Ancak 7 Ekim'den bu yana anlayış artık çok değişti. Cesur insanlar artık yüksek sesle yapılan yanlışları dile getirebiliyor. Amerika'da da artı, tüm dünyada da…