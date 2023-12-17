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ABD başkanlık seçimini Trump mı Biden mı kazanır? Tanyeri A Haber’de aktardı: Siyonist lobi Amerikan siyasetini esir aldı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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ABD başkanlık seçimini Trump mı Biden mı kazanır? Tanyeri A Haber’de aktardı: Siyonist lobi Amerikan siyasetini esir aldı

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamına ilk günden bu yana destek veren Amerika, Siyonist lobinin etkisi altına girmiş durumda. 2024 Amerikan Başkanlık Seçimleri'ne sayılı zaman kala, Trump mı Biden mı seçimi kazanır sorusu merak uyandırıyor. Gazeteci Mustafa Tanyeri, canlı yayında A Haber’de ABD'de yaşanan son durumu aktardı. İşte detaylar...

Gazeteci Mustafa Tanyeri, Amerika'dan canlı yayınla A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

İşgalci İsrail ve Amerika arasındaki el birliğine yönelik açıklamalarda bulunan Tanyeri, 2024 ABD başkanlık seçimine yönelik bir tahminde bulundu.

Gazeteci Mustafa Tanyeri'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

Amerika'da zaten bilindiği üzere, İsrail lobisi Amerikan siyasetini esir almış durumda.

7 Ekim'deki olaydan sonra da bu kendini artık ispat etti bunun üzerinde tartışmaya bile gerek yok. Amerikan siyaseti artık İsrail'i yönlendirmiyor. Dünyadaki birtakım Siyonist organizasyonlar ve Amerika'nın içine yerleşmiş lobiler bunları yönlendiriyor.

Amerika'nın İsrail'e asker göndermesi, bunların etkileri ile gidiyor. Amerika'nın ben orada savaşı önlemek için gemi gönderdiğini düşünmüyorum. Amerika her şekilde İsrail'e herhangi bir şey olursa, ben senin yanındayım demek için yaptı yapacaklarını.

O kadar güçlü bir lobi oluşturmuşlar ki herkes İsrail'in lehine bir şey söylemek durumunda hissediyor kendini. Karşı söylemde bulunanların siyasi hayatları bitiriliyor.

Ancak 7 Ekim'den bu yana anlayış artık çok değişti. Cesur insanlar artık yüksek sesle yapılan yanlışları dile getirebiliyor. Amerika'da da artı, tüm dünyada da…

TRUMP MI BIDEN MI SEÇİMİ KAZANIR?

Amerika'da iki partinin de çok ciddi problemleri var. Demokrat Parti'nin kendi içinde problemleri var ve zaten seçmen bölünmüşlüğü var ancak Cumhuriyetçi Parti içerisinde de çok bir skandallar var.

Amerika'da üçüncü bir partinin ortaya çıkmasının ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bazı çalışmaların da olduğunu duyuyorum. Bu seçimde olmasa bile bir sonraki seçimde birileri üçüncü bir parti hazırlığına girebilir. İki parti de artık ortalamanın üzerinde Amerikan halkının beklentilerini karşılayamıyor.

Seçim bana göre biraz ortada, çünkü Demokrat Parti'nin adayını bilmiyoruz. Ben Biden'ın tekrar başkan adayı olarak gösterileceğini düşünmüyorum. Çünkü Biden bir dönem daha çıkaramaz bu apaçık belli.

Diğer taraftan da Trump'a ne olacağı önemli. Daha geçen, Trump'ın avukatı Georgia'da seçim yolsuzluğu ile ilgili eleştirilerde bulundu diye, 148 milyon dolar tazminatı mahkum oldu. Eski başbakanın avukatı birilerine suçlama yaptı diye jüri büyük bir cezaya mahkum etti. Amerika'da şu anda hukukun çivisi çıkmış durumda.

Biden veya Trump aday olursa ben şu görüntüde Trump'ın kazanacağını düşünüyorum.

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