Vizesiz Yunan Adaları için tarih belli oldu! Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıkladı

6 yıl aradan sonra Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Atina'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Coğrafya ve tarih bize aynı mahallede yaşamayı emretti. İki devleti yan yana getirmeyi tarihi bir borç görüyorum" diyerek Türk vatandaşlara Ege Denizi'ndeki 10 Yunan adasına bir hafta boyunca vizesiz tatil uygulaması duyurulmuştu.