Vizesiz Yunan Adaları için tarih belli oldu! Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis açıkladı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarına vize kolaylığı uygulaması için tarih verdi. Türk turistlere 10 Yunan adası için ekspres vize uygulaması mart ayında başlayacak.
6 yıl aradan sonra Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Atina'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Coğrafya ve tarih bize aynı mahallede yaşamayı emretti. İki devleti yan yana getirmeyi tarihi bir borç görüyorum" diyerek Türk vatandaşlara Ege Denizi'ndeki 10 Yunan adasına bir hafta boyunca vizesiz tatil uygulaması duyurulmuştu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis vize kolaylığı uygulamasının başlangıcı için tarih verdi.
Yunan lider, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlayacak uygulamanın, mart ayından itibaren başlayacağını söyledi.
Uygulamanın ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca devam edeceğini belirtti.
Bu anlaşmanın sürekli olacağına inandığını ifade etti.
Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Yunan lider, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" dedi.
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