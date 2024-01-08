ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Chas Freeman: Ülkemiz İsrail’in savaş suçlarına ortak!

Freeman, "İkinci sebep ise Hannibal Protokolü. İsrail'in çok büyük sayıda Filistinliyi rehin aldığı biliniyor, geçmişte çok defa İsrailli rehineler orantısız bir şekilde Filistinlilerle takas edildi. Bu yüzden, Hannibal Protokolü, 'Rehine takası üzerinden pazarlık yapmaktansa, İsrailli rehineleri onu kaçıranlarla birlikte öldürmelisin.' der. Burada da bu emir uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL'İN RASTGELE ATEŞİ SONUCUNDA ÖLDÜRÜLDÜLER"

Hamas'ın Nova Müzik Festivali'ne yönelik baskını hakkında Freeman, "Sadece bir an düşünün. Bir toplama kampının sınırında müzik festivali yapıyorlar. Toplama kampındaki insanlar orada neler olup bittiğini duyup görebiliyor. Bu en azından çok acayip bir durum. Orada ölenler, öyle görünüyor ki büyük oranda İsrail güçlerinin kaotik biçimde açtığı rastgele ateş sonucunda öldürüldü." ifadelerini kullandı.