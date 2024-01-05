İsrail’in Gazze soykırımının gölgesinde Mescid-i Aksa'da 13. Cuma Namazı
İsrail, Gazze Şeridi'ne 91 gündür ölüm yağdırıyor. Katliamın gölgesinde ise Mescid-i Aksa'da 13'üncü Cuma Namazı kılındı. İsrail polisi, Cuma namazı için Esbat Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen yaşlı kadını darp ederek engelledi. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.
Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ne 91 gündür ölüm yağdırıyor.
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13. haftada da Cuma Namazı'nı Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı.
Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.
"İSRAİL ASKERLERİ MÜSLÜMANLAR NAMAZDAYKEN COPLA SALDIRDI"
Geçgel, "13. Cuma Namazı'nda da manzara ne yazık ki aynı durumda. İsrail askerleri Aksa'ya girmek isteyen gençlere müdahalede bulundu. Ancak Aksa'ya biraz uzak olan mahallede Müslümanlar namazlarını kılmak istediler. Ezan okundu, seccadeler yere serildi. Müslümanlar tam namaza başlarken ne yazık ki secde edenlerin kafalarına İsrail güçleri coplarla saldırdı. Gazze'deki katliamın gölgesinde İsrail polisince ses, biber gazı ve TOMA'lar ile müdahale gerçekleşti. Polisler sabahın ilk saatlerinde Aksa'yı kuşattı. Bariyerler çekildi. İçeri sadece yaşlı olanlar alındı. Onları da seçerek aldı ve kısıtlı sayıda Müslüman namazını Mescid-i Aksa'da kılabildi. Büyük çoğunluk içeri giremedi. Gazze'de Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana saldırılar ve zulüm daha da arttı." bilgilerini paylaştı.
YAŞLI KADINA DARP
Diğer yandan İsrail güçleri ayrıca Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına kontrol noktaları kurdu, Aksa'nın Sahira ve Esbat kapılarında namaz kılanlara da müdahale etti.
İsrail polisi Esbat Kapısı'nda Aksa'ya ulaşmak isteyen bir yaşlı kadına saldırdı.
Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde çok sayıda İsrail polisi konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.
İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 13 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
22 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ALÇAKÇA KATLEDİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü.
Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aydın Çine, Didim, Germencik ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- Aydın Merkez, Bozdoğan, Buharkent ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Tire, Torbalı, Urla ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- SSK, Bağkur'luya maaş hesabı yapıldı! Emeklilere ek zam verilecek mi? Refah payı ile 7.500 TL düşük emekli maaşı...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2024? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR / e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...
- AK Parti-MHP Cumhur İttifakı İzmir Menderes, Menemen, Narlıdere ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi!
- CUMA HUTBESİ 5 OCAK 2024: Rahmet ve Mağfirat İklimi: Üç Aylar: Diyanet Cuma Hutbesi konusu PDF indir!
- 5.782 TL'ye yükseldi! Çocuklu ailelere her ay ödenecek! Dilekçeyle başvurmak yetiyor! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 5 Ocak 2024 Van'da okullar tatil mi edildi? Erzurum, Bitlis, Ankara, Bursa! Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- ÖGG 106. DÖNEM SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024: egm.gov.tr! EGM Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
- Aile Destek Paketi ne kadar oldu, zam geldi mi? Ocak 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?