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İsrail’in Gazze soykırımının gölgesinde Mescid-i Aksa'da 13. Cuma Namazı

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Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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İsrail’in Gazze soykırımının gölgesinde Mescid-i Aksa’da 13. Cuma Namazı

İsrail, Gazze Şeridi'ne 91 gündür ölüm yağdırıyor. Katliamın gölgesinde ise Mescid-i Aksa'da 13'üncü Cuma Namazı kılındı. İsrail polisi, Cuma namazı için Esbat Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen yaşlı kadını darp ederek engelledi. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ne 91 gündür ölüm yağdırıyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13. haftada da Cuma Namazı'nı Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı.

Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.

"İSRAİL ASKERLERİ MÜSLÜMANLAR NAMAZDAYKEN COPLA SALDIRDI"

Geçgel, "13. Cuma Namazı'nda da manzara ne yazık ki aynı durumda. İsrail askerleri Aksa'ya girmek isteyen gençlere müdahalede bulundu. Ancak Aksa'ya biraz uzak olan mahallede Müslümanlar namazlarını kılmak istediler. Ezan okundu, seccadeler yere serildi. Müslümanlar tam namaza başlarken ne yazık ki secde edenlerin kafalarına İsrail güçleri coplarla saldırdı. Gazze'deki katliamın gölgesinde İsrail polisince ses, biber gazı ve TOMA'lar ile müdahale gerçekleşti. Polisler sabahın ilk saatlerinde Aksa'yı kuşattı. Bariyerler çekildi. İçeri sadece yaşlı olanlar alındı. Onları da seçerek aldı ve kısıtlı sayıda Müslüman namazını Mescid-i Aksa'da kılabildi. Büyük çoğunluk içeri giremedi. Gazze'de Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana saldırılar ve zulüm daha da arttı." bilgilerini paylaştı.

YAŞLI KADINA DARP

Diğer yandan İsrail güçleri ayrıca Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına kontrol noktaları kurdu, Aksa'nın Sahira ve Esbat kapılarında namaz kılanlara da müdahale etti.

İsrail polisi Esbat Kapısı'nda Aksa'ya ulaşmak isteyen bir yaşlı kadına saldırdı.

Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde çok sayıda İsrail polisi konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 13 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

22 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ALÇAKÇA KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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