İsrail’in Gazze soykırımının gölgesinde Mescid-i Aksa’da 13. Cuma Namazı

Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.

"İSRAİL ASKERLERİ MÜSLÜMANLAR NAMAZDAYKEN COPLA SALDIRDI"

Geçgel, "13. Cuma Namazı'nda da manzara ne yazık ki aynı durumda. İsrail askerleri Aksa'ya girmek isteyen gençlere müdahalede bulundu. Ancak Aksa'ya biraz uzak olan mahallede Müslümanlar namazlarını kılmak istediler. Ezan okundu, seccadeler yere serildi. Müslümanlar tam namaza başlarken ne yazık ki secde edenlerin kafalarına İsrail güçleri coplarla saldırdı. Gazze'deki katliamın gölgesinde İsrail polisince ses, biber gazı ve TOMA'lar ile müdahale gerçekleşti. Polisler sabahın ilk saatlerinde Aksa'yı kuşattı. Bariyerler çekildi. İçeri sadece yaşlı olanlar alındı. Onları da seçerek aldı ve kısıtlı sayıda Müslüman namazını Mescid-i Aksa'da kılabildi. Büyük çoğunluk içeri giremedi. Gazze'de Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana saldırılar ve zulüm daha da arttı." bilgilerini paylaştı.

YAŞLI KADINA DARP

Diğer yandan İsrail güçleri ayrıca Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına kontrol noktaları kurdu, Aksa'nın Sahira ve Esbat kapılarında namaz kılanlara da müdahale etti.

İsrail polisi Esbat Kapısı'nda Aksa'ya ulaşmak isteyen bir yaşlı kadına saldırdı.

Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde çok sayıda İsrail polisi konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 13 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.