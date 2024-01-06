Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Batı’ya net mesaj Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, rahmetli Mehmet Akif İnan'ın vefatının üzerinden geçen zamana rağmen fikirlerinin, söylemlerinin ve eylemlerinin güçlü bir şekilde yaşatıldığını söyledi.

Kudüs'ün, huzur, barış ve kardeşlik iklimine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan manevi coğrafyanın incisi olduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün hüznünü dizelerine taşıyan Mehmet Akif İnan'ın gördüğü o düş, bugün çok daha anlamlı, çok daha derin. Merhum şairimizin düşünde gördüğü gibi, bugün Mescid-i Aksa bir çocuk gibi ve ağlıyor. Tıpkı acımasızca zulmedilen Gazze'nin çocukları gibi. Akif İnan ve onun gibi nice mütefekkirin gönlünden süzülen dizeler, bugün hala sesimiz oluyor."

Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını vurgulayan Işıkhan, "Bütün bir İslam dünyasının derdiyle dertleniyoruz. Hatta sahip olduğumuz inanç ve temsil ettiğimiz medeniyetin gereği olarak bütün insanlığın sorunları ve ihtiyaçlarıyla muhatap ve sorumlu bir konumda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.