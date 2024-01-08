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İşgalci İsrail katliamda sınır tanımıyor! Can kaybı 23 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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İşgalci İsrail katliamda sınır tanımıyor! Can kaybı 23 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84'e, yaralı sayısı da 58 bin 926'ya yükseldiği duyuruldu.

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