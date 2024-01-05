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İsrail’in şehit ettiği Salih el-Aruri’nin ailesi A Haber’e konuştu: İslam ümmetinin evladı katledildi! Türkiye’yi çok severdi

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Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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İsrail’in şehit ettiği Salih el-Aruri’nin ailesi A Haber’e konuştu: İslam ümmetinin evladı katledildi! Türkiye’yi çok severdi

Gazze’de 7 Ekim’de büyük bir soykırıma imza atan Siyonist ve katil İsrail yıllardır Salih el-Aruri’nin peşindeydi. Aruri, her defasında fitne yuvası MOSSAD ajanlarını anlattı. Aruri terör devleti İsrail işgaline direnen Filistinlilerin beyin takımındaydı. 2 Ocak 2024 Salı günü Lübnan’ın başkentinde insansız hava aracıyla düzenlenen alçak saldırıda hayatını kaybetti. Şehadeti sonrası A Haber Aruri’nin ailesine ulaştı. Röportajda aile yakınlarının, “İslam ümmetinin evladı katledildi! Türkiye’yi çok severdi”  mesajı yer aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in insansz hava aracıyla düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey ismi Salih el-Aruri'nin hayatını kaybetti.

Hamas'ın kilit ismi Aruri'nin ailesi, elim olay sonrası A Haber'e açıklamalarda bulundu.

İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in özel haberi…

Salih el Aruri'nin ailesi, O'nun yıllarca kendini Filistin'e ve Filistinlilere adadığını, En büyük arzusunun da şehadete ulaşmak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ TÜRK HALKINI ÇOK SEVERDİ"

Aruri'nin eniştesi açıklamalarında "Türkiye'nin de bu konuda tepkisi oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Şeyh Salih Türkiye'yi Türk halkını çok severdi. Türkiye şeyh Salih'e kapılarını açtı. Türkiye Müslümanların sorunları ile ilgilenen Müslüman bir ülke. Hem Türk basını hem de hükümeti ilgilendi. Türk basınına teşekkür ederim." mesajını verdi.

"İŞGAL GÜÇLERİ VATANINI SAVUNAN BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ"

Salih el-Aruri'nin eniştesi sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Bu bir cinayet. İşgal güçleri vatanını savunan bir kişiyi daha öldürdü. Bu işgal güçlerinin katil olduğunun bir göstergesi. Çocukları, kadınları, Salih'i ve başka Salih'leri öldürüyorlar. Bizim işgalcilere mesajımız; Biz vatanımızı savunuyoruz. Salih"i öldürmelerinin arkasındaki mesaj onların her zaman katil olduklarıdır. Şeyh Salih El Aruri'nin öldürülmesini gündeme taşıyan tüm basına teşekkür ediyorum. İslam ümmetinin evladı katledildi."

SALİH EL-ARURİ'NİN KIZ KARDEŞİ: HER FİLİSTİNLİ ŞEHADETİ İSTER

Aruri'nin kız kardeşi Ümmü Kuteybe İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkati çekti ve "Gazzeli bir çocuğun bir damla kanı bir komutanın kanından daha değerli" dedi.

"O hayırlı bir insandı. Daha çocukken hep işlerinin başına hayrı koyardı. İnsanlar için hayrı isterdi. Kendinden çok fedakarlık yapardı. Mütevazi ve iyilik severdi. İnsanların arasını bulurdu. Çok şefkatliydi. Allah'a hamdolsun onu şehadetle şereflendirdi. Bizi de onun şehadeti ile şereflendirdi. Tüm insanlar onu severdi. İsrail'in onu öldürmesinden daha fazla onun şehadete ihtiyacı vardı. Her Filistinli şehadeti ister. Bu hamdolsun Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Bu vatan bizim. İşgalin bitmesi şart. Bu işgal bitecek Allah'ın izniyle. Gazze'dekilerin kanı bizim kanımız. Onların çocukları bizim çocuklarımız. Onların sıkıntıları bizim sıkıntımız. Onlar açken biz yemek yiyemiyoruz. Onlar susuzken biz su içemiyoruz. Kardeşim Salih önemli bir komutandı. Ancak kanı Gazzelilerin kanından daha değerli değil. Gazzeli bir çocuğun bir damla kanı bir komutanın kanından daha değerli. Onlar bizim için çok değerli. Kalplerimiz parçalanıyor onlar için. Maalesef Dünyada insan hakları kalmadı. Bir Filistinlinin ölümü onlar için normal hale geldi. Kahvelerini yudumlayarak olanları izliyorlar. Kalpleri hiç hissetmiyor. Gazze'dekiler bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Kardeşim Salih direnişe Gazze'ye mücahitlere ve Filistin halkına feda olsun."

ACILI ANNE: ARURİ ŞEHADETİ ARZULARDI

Salih el-Aruri'nin annesi yaptığı açıklamada, "Şehadeti çok arzulardı. Her zaman söylerdi. "Arkadaşlarım şehit oldu ben hala olmadım' derdi." ifadelerine yer verdi.

Acılı anne şunları kaydetti:

Rabbim ona ve tüm Gazzeli şehitlerimize rahmet eylesin. O ayrı bir yerde ailesi ayrı yerde yaşadı. Kimse bu dünyada kalıcı değil. Ancak evladım bu son iki gün ömrümden ömür aldı. Acıdan yürüyemiyorum. Bizi çok ziyaret etmek istiyordu. Onu hem burada hem dışarda insanlar çok seviyordu. Allah'a hamdolsun. Bize selam gönderirdi. Çoktandır sesini duymamıştım. Allah'a hamdolsun. Ona böyle bir ölüm takdir edilmiş. İnşaallah cennette yanında olurum. Şehadeti çok arzulardı. Her zaman söylerdi. Arkadaşlarım şehit oldu ben hala olmadım derdi. Allah yahudilere tabi olmadıkça onların bizden razı olmayacaklarını söylüyor. Biz onlara uymayacağız. Zalimlerin hakkından gelecek bir Rabbimiz var. O her şeyi bilir. Bize uzak olan Rabbime göre yakındır. Zulümleri bitecek. Gazzeliler onlara ne yaptı yavrum.

"TÜRKİYE'DEN DE ALLAH RAZI OLSUN"

Aruri'nin annesi, Türkiye'nin Filistin'in sesi olduğunu dile getirdi.

Vefakar anne, "Türkiye'den de Allah razı olsun. Var olsunlar. Onlardan iyilikten başka bir şey görmedik." dedi.

HRİSTİYAN DİN ADAMINDAN TAZİYE

Aruri'nin ailesine taziyeye gelen Filistinli Hristiyan din adamı ise burada Müslümanların ve Hristiyanların ayrımcılığa tabi tutulmadığını belirterek İsrail'in yapmış olduğu soykırım ve katliamı da kınadı.

Hristiyan Papaz taziye ardından A Haber'e yaptığı açıklamada, "Biz Filistin, Arap ve İslam dünyasının bir parçasıyız. Biz Hristiyanların da özel bir duruşu vardır. Biz Filistinliler olarak halkımız ve vatanımızın yanındayız. Önemli bir şahsiyeti Şeyh Salih El Aruri'yi kaybettik." şeklinde konuştu.

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