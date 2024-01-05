İsrail’in şehit ettiği Salih el-Aruri’nin ailesi A Haber’e konuştu: İslam ümmetinin evladı katledildi! Türkiye’yi çok severdi

"TÜRKİYE'Yİ TÜRK HALKINI ÇOK SEVERDİ"

Aruri'nin eniştesi açıklamalarında "Türkiye'nin de bu konuda tepkisi oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Şeyh Salih Türkiye'yi Türk halkını çok severdi. Türkiye şeyh Salih'e kapılarını açtı. Türkiye Müslümanların sorunları ile ilgilenen Müslüman bir ülke. Hem Türk basını hem de hükümeti ilgilendi. Türk basınına teşekkür ederim." mesajını verdi.

"İŞGAL GÜÇLERİ VATANINI SAVUNAN BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ"

Salih el-Aruri'nin eniştesi sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Bu bir cinayet. İşgal güçleri vatanını savunan bir kişiyi daha öldürdü. Bu işgal güçlerinin katil olduğunun bir göstergesi. Çocukları, kadınları, Salih'i ve başka Salih'leri öldürüyorlar. Bizim işgalcilere mesajımız; Biz vatanımızı savunuyoruz. Salih"i öldürmelerinin arkasındaki mesaj onların her zaman katil olduklarıdır. Şeyh Salih El Aruri'nin öldürülmesini gündeme taşıyan tüm basına teşekkür ediyorum. İslam ümmetinin evladı katledildi."