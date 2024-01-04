The Economist’ten Binyamin Netanyahu analizi: Her şeyi berbat etti! Defetmenin zamanı…

"HİÇBİR PLANI YOK"

"Bölgeye çok az su, yiyecek ve ilaç ulaşıyor ve siviller için gerçekten güvenli bölgeler yok. Netanyahu'nun anarşi veya askeri işgal dışında hiçbir planı yok gibi görünüyor." diyen Economist, Netanyahu'nun zayıfladığının altını çizdi.

"DEFETMENİN ZAMANI GELDİ"

"Netanyahu her şeyi berbat etti. İsrail'in güvende olması için Netanyahu'yu defetmenin zamanı geldi" ifadelerini kullanan Economist, görevde kalabilmek için yaptıklarına dikkat çekti.

Analizde "Netanyahu görevde kalmak için çaresizce ABD'nin sabrını sınadı, Arap devletlerini dehşete düşürdü, koalisyonundaki ve İsrail seçmenlerindeki aşırılık yanlılarına dalkavukluk yaptı. Ancak bu yaptıkları Gazze'de geri tepecek ve İsrail'in daha geniş güvenlik kaygılarıyla uğraşmasını engelleyecek." denildi.