The Economist’ten Binyamin Netanyahu analizi: Her şeyi berbat etti! Defetmenin zamanı…
Katil İsrail'in Gazze’deki soykırımı bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Bu vahşete karşılık Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dünyada benzeri görülmemiş bir direnişe imza atıyor. Bebek katili Siyonist çapulcu askerleri üst üste ağır darbe alırken, ordudan kaçışlar ve terhisler de devam ediyor. Aşırı kan kaybına mazur kalan İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ağır eleştiri getirilirken İngiliz merkezli The Economist'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Netanyahu’nun çöküşüne işaret eden dergi köşesinde “Her şeyi berbat etti! Defetmenin zamanı geldi” cümlelerine yer verdi.
7 Ekim 2023'te Siyonist ve katil İsrail'in başlattığı Gazze soykırımı Orta Doğu'da insanlık onurunu ayaklar altına aldı.
Filistin'deki masum sivilleri kadın, çocuk, yaşlı demeden vahşice katleden katil İsrail, gerilimi İran ve Lübnan'a da taşıyarak bu ülkelerle savaşın eşiğine geldi.
NETANYAHU İÇİN İSTİFA ÇAĞRISI
Terör devleti İsrail'in savaş suçlarına her geçen dakika bir yenisi eklenirken, işgalci ülkenin içinde siyasi kriz patlak verdi.
İSRAİL ÇAPULCULARI BATAKLIĞINA GÖMÜLDÜ
İsrail ordusu, aldığı darbeler ve açılan yeni cepheler nedeniyle kan kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu, başlattığı saldırılarda yaşadığı başarısızlık nedeniyle istifa çağrılarıyla yüzleşiyor.
Ülkede kaos artarak sürerken İngiliz dergisi The Economist çarpıcı analize imza attı.
"NETANYAHU HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"
Bölgede yaşananları mercek altına alan The Economist, Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail'in kendi güvenliğini baltalayan hatalar yaptığını kaleme aldı.
"DERİN KRİZ…"
Binyamin Netanyahu öncülüğündeki İsrail ordusunun sayısız sivilin ölümünün sorumlusu olduğunu hatırlayan dergi, bölgedeki insani krizin de derinleştiğini bildirdi.
"HİÇBİR PLANI YOK"
"Bölgeye çok az su, yiyecek ve ilaç ulaşıyor ve siviller için gerçekten güvenli bölgeler yok. Netanyahu'nun anarşi veya askeri işgal dışında hiçbir planı yok gibi görünüyor." diyen Economist, Netanyahu'nun zayıfladığının altını çizdi.
"DEFETMENİN ZAMANI GELDİ"
"Netanyahu her şeyi berbat etti. İsrail'in güvende olması için Netanyahu'yu defetmenin zamanı geldi" ifadelerini kullanan Economist, görevde kalabilmek için yaptıklarına dikkat çekti.
Analizde "Netanyahu görevde kalmak için çaresizce ABD'nin sabrını sınadı, Arap devletlerini dehşete düşürdü, koalisyonundaki ve İsrail seçmenlerindeki aşırılık yanlılarına dalkavukluk yaptı. Ancak bu yaptıkları Gazze'de geri tepecek ve İsrail'in daha geniş güvenlik kaygılarıyla uğraşmasını engelleyecek." denildi.
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