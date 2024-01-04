İhanet içerden: İşgalci İsrail ordusu kırılmaya başladı! Orduya ait üsten ekipman çaldı
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’de başlattığı soykırımda binlerce masumu dünyanın gözü önünde katleden işgalci İsrail’in kirli çamaşırları ortaya dökülüyor. Hamas’ın bombardımanlarıyla travmatik sorunlar yaşayan İsrail askerlerinden kendi ordusunu da ihanet de geldi. Şimdilerde Lübnan’ın güneyine göz diken işgalciler içten içe kırılmaya başladı. İsrailli bir askerin orduya ait üsteki ekipmanları çaldığı bildirildi. İşte tüm detaylar…
Gazze'deki soykırımın üçüncü ayında işgalci İsrail tarafından bölgede 22 bini aşkın sivil katledildi. ABD ve bazı Batı ülkelerinden ilk haftalardaki gibi destek alamayan katil İsrail askerleri, Hamas'tan gelen üst üste darbeler sonucu psikolojik tedavi görmeye başladı. Öte yandan yalnızca travmatik sorunlarla mücadele etmeyen katil ordusu bulaşıcı hastalığın da pençesine yakalandı. Hal böyle olunca Siyonist ordu, içten içe de kırılma aşamasına geldi.
İHANET İÇERDEN
İsrailli askerler, orduya bir bir ihanet etmeye başladı. İsrailli bir askerin orduya ait üsteki konteynerden ekipman ile öldürülen bir askerin bilgisayarını çaldığı bildirildi.
Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrailli askerin 11 Ekim'de nerede olduğu belirtilmeyen orduya ait üsteki konteynerlerden birine girdiği belirtildi.
BİR BAŞKA ASKERİN ŞAHSİ BİLGİSAYARINI ÇALDI
Kimliği açıklanmayan askerin konteynerdeki ekipmanı çaldığı ifade edildi. Söz konusu askerin 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir başka askerin şahsi bilgisayarını da çaldığı kaydedildi. Haberde, olayın nasıl ortaya çıkarıldığı veya söz konusu askerin gözaltına alınıp alınmadığı, çalınan ekipmanın türü gibi bilgilere yer verilmedi.
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