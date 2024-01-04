İhanet içerden: İşgalci İsrail ordusu kırılmaya başladı! Orduya ait üsten ekipman çaldı

Gazze'deki soykırımın üçüncü ayında işgalci İsrail tarafından bölgede 22 bini aşkın sivil katledildi. ABD ve bazı Batı ülkelerinden ilk haftalardaki gibi destek alamayan katil İsrail askerleri, Hamas'tan gelen üst üste darbeler sonucu psikolojik tedavi görmeye başladı. Öte yandan yalnızca travmatik sorunlarla mücadele etmeyen katil ordusu bulaşıcı hastalığın da pençesine yakalandı. Hal böyle olunca Siyonist ordu, içten içe de kırılma aşamasına geldi.