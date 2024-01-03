CNN’den iddia: ABD ile Katar 10 yıllığına anlaştı
CNN International’da yer alan habere göre Orta Doğu’da yayılımcı politikasını sürdüren ABD'nin Katar'da bulunan ve bu bölgedeki en büyük askeri üssü olan El Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmek üzere Katar ile anlaştı.
"10 YILLIK ANLAŞMA" İDDİASI
Yetkililer, ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri varlığını 10 yıl daha uzatılması konusunda Katar'la anlaşmaya vardığını iddia etti.
KATAR'DA 10 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ VAR
ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeyd Hava Üssü'nde 10 binden fazla Amerikan askerinin bulunduğu kaydediliyor.
Haberde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde, iki ülkenin de "ikili savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için resmi olarak ileriye dönük adımlar atacağını" söylediği belirtiliyor.
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