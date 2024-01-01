Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan “ABD ve Güney Kore yok ederim” açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidini sonlandırmak" için ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığını kullanan bir sistemi tamamlama sözü verdi.

Bu sistem, nükleer silahlar da dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarını kullanma stratejisi anlamına geliyor.

Başkan Yoon, geçtiğimiz perşembe günü savunma hatlarını incelemek için doğudaki Yeoncheon ilçesindeki ön cephe birliklerini ziyaret ederek askerlere, "Sizden, düşmanın provokasyon isteğini derhal ve kararlı bir şekilde ezmenizi istiyorum" demişti.