Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan “ABD ve Güney Kore yok ederim” açıklaması
ABD ile gerilim yaşayan Kuzey Kore lideri Jong Un çok tehlikeli bir açıklamada bulundu. Kim, komutanlarına, askeri çatışmayı seçmeleri halinde "ABD ve Güney Kore'yi yok etmek için en güçlü araçların seferber edilmesi" talimatı verdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong
Un, Kore yarımadasında silahlı bir çatışma ihtimalinin, ABD dahil düşmanların manevraları sebebiyle hızla gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.
"ABD VE GÜNEY KORE'Yİ YOK EDERİM…"
Kim, askeri çatışmayı seçmeleri durumunda ABD ve Güney Kore'yi yok etmek için en güçlü araçların seferber edilmesi talimatı verdi.
KUZEY KORE'DE ELLER TETİKTE
İşçi Partisi genel merkezinde üst düzey askeri liderleri ağırladığı toplantıda konuşan Kim, ülkenin kendisini korumak için "değerli kılıcını keskinleştirmesini" gerektirdiğini bildirdi.
KİM'DEN NET SÖZLER
Konuşmasında Kim Jong Un, "Düşman askeri çatışmayı tercih ederse ordumuz bir an bile tereddüt etmeden en zorlu araçları ve potansiyelleri seferber ederek onları tamamen yok etmek için ölümcül bir darbe indirmeli" cümlesini seçti.
KEŞİF UYDUSU
Kuzey Kore 2023 yılında en büyük balistik füzelerini test etti ve ilk askeri keşif uydusunu fırlattı.
Kim, bunları ülkenin ordusunu modernize etmede büyük ilerlemeler olarak nitelendirdi.
Cumartesi günü sona eren beş günlük İşçi Partisi toplantısında, nükleer cephaneliği arttırma, askeri insansız hava araçları inşa etme ve 2024 yılında üç yeni casus uydu fırlatma taahhüdü yapıldı.
GÜNEY KORE'DEN KARŞI HAMLE
Geçtiğimiz yıl Güney Kore ile tatbikatlarını arttıran ABD, bölgeye nükleer füze denizaltısı, uçak gemileri ve büyük bombardıman uçakları da dahil olmak üzere stratejik askeri varlık konuşlandırdı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidini sonlandırmak" için ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığını kullanan bir sistemi tamamlama sözü verdi.
Bu sistem, nükleer silahlar da dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarını kullanma stratejisi anlamına geliyor.
Başkan Yoon, geçtiğimiz perşembe günü savunma hatlarını incelemek için doğudaki Yeoncheon ilçesindeki ön cephe birliklerini ziyaret ederek askerlere, "Sizden, düşmanın provokasyon isteğini derhal ve kararlı bir şekilde ezmenizi istiyorum" demişti.
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