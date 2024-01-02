Katliama uzay endüstrisi de ortak oldu: İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalışıyorlar

Shawa, uzay endüstrisinin uzay ve savunma şeklinde tek bir endüstri olarak görüldüğünü kaydederek, İsrail ordusunun bu sektörün büyük parçası olduğunu ve finansmanının büyük kısmının askeri kuruluşlardan geldiğini ifade etti.

Lockheed Martin, The Boeing Company, Raytheon, Northrop Grumman Corporation gibi çoğu ABD'de bulunan şirketin karlarının büyük kısmını silah tedarikinden kazandığına dikkati çeken Shawa, "Bu alandaki şirketler kendilerini insanlığın ilerlemesi için çalışan kuruluşlar olarak pazarlıyor fakat karlarının çoğu silah ticaretinden geliyor. Silah ve savunma sistemleri satarak İsrail işgalini aktif olarak destekliyorlar." diye konuştu.

"İSRAİL ORDUSUNUN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sahba El-Shawa, ABD'nin İsrail'e her yıl milyarlarca dolar askeri yardım yaptığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: