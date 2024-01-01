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Soykırımcı İsrail yine hayal görüyor: Siyonistlerin Filistin’deki amacı aşikar oldu! Maliye Bakanı Bezalel Smotrich işgal planını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Soykırımcı İsrail yine hayal görüyor: Siyonistlerin Filistin’deki amacı aşikar oldu! Maliye Bakanı Bezalel Smotrich işgal planını açıkladı

Filistin toprakları, Siyonist bir devlet için önce İngiltere’nin sömürgesine maruz kalarak İsrail’e kurulmasına zemin hazırlandı. 1948’den bu yana katil İsrail’in zulmü karşısında direniş gösteren Filistinliler 7 Ekim’den beri bombardımanlar nedeniyle 21 bini aşkın kayıp verdi. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımın elebaşları, bölgedeki amaçlarını açıkladı. Savaşın ortasında Doğu Kudüs’te İsrailliler için yasa dışı yerleşim yerleri inşa edilmesiyle işgal planı ayyuka çıkarken soykırımcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, her şeyi itiraf etti. Smotrich, "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi" önerisinde bulunurken, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı" iddiasında bulundu.

İşgalci İsrail, Gazze'deki asıl amacını açıkladı. Yaklaşık 3 aydır Gazze Şeridi'ni abluka altına alan katil İsrail ordusu, yoğun bombardımanlarıyla ağır yıkıma ve acıya sebep oldu. İnsan ve hedef gözetmeden saldırılarını sürdüreceğini söyleyen Siyonistler, 75 yıl önce topraklarını ve evlerini işgal ettikleri Filistinlileri başka ülkeleri sürgün etme hayallerine kapıldı.

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü saldırılardan sonra bölgeden "Filistinlilerin göç etmesi ve Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" yönünde çağrıda bulundu.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan Smotrich, saldırılardan sonra Gazze'den Filistinlilerin "gönüllü göç" ettirilmesini istedi.

"GAZZELİLER BAŞKA ÜLKELERE GİTSİNLER"

Smotrich, "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi" önerisinde bulunurken, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı" iddiasında bulundu.

Gazze'de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede "Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" çağrısı yaptı.
Smotrich, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında da "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişinin yuvası olmayacağını" söyleyerek "Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesini" istemişti.

"NETANYAHU, GAZZELİLERİN BAŞKA ÜLKELERE "GÖNÜLLÜ GÖÇÜ" İÇİN ÇALIŞIYOR"

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımlamıştı.

Danon, bu planda Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." demişti.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine dair İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti:

"Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.

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