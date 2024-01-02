Tokyo Havalimanı pistinde alarm! 2 uçak çarpıştı Japan Airlines’a ait uçak iniş sonrası alev aldı

Olay sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan pilot Mehmet Seyit Türker, kaza ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pilot Mehmet Seyit Türker: İniş yaptıktan sonra diğer uçağa çarpıyor. Burada arka kısımda bir patlama olduğunu görüyoruz. Teker koyduktan sonra arka kısımda patlama meydana geliyor. Bu yangında bu kadar insanı tahliye etmek büyük başarı. Ölen kimsenin olmaması temennimizdir. Sisli bir hava olabilir. Sahil güvenlik uçağına iniş anında nasıl çarptı? Bunu iyi incelemek gerekir. Çarptığı uçak ile ilgili şu anda bir bilgiye sahip değiliz.