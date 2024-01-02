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Tokyo Havalimanı pistinde alarm! 2 uçak çarpıştı Japan Airlines'a ait uçak iniş sonrası alev aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Tokyo Havalimanı pistinde alarm! 2 uçak çarpıştı Japan Airlines’a ait uçak iniş sonrası alev aldı

Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Yangının iki uçağın çarpışması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, Japonya Havalimanı yetkilileri yanan uçakta 300'den fazla yolcu olduğunu bildirdi.

AHaber CANLI YAYIN

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktı.

Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

Olay sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan pilot Mehmet Seyit Türker, kaza ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pilot Mehmet Seyit Türker: İniş yaptıktan sonra diğer uçağa çarpıyor. Burada arka kısımda bir patlama olduğunu görüyoruz. Teker koyduktan sonra arka kısımda patlama meydana geliyor. Bu yangında bu kadar insanı tahliye etmek büyük başarı. Ölen kimsenin olmaması temennimizdir. Sisli bir hava olabilir. Sahil güvenlik uçağına iniş anında nasıl çarptı? Bunu iyi incelemek gerekir. Çarptığı uçak ile ilgili şu anda bir bilgiye sahip değiliz.

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