Hamas’tan katil ordusuna soğuk duş! Son 24 saatte 41 İsrail askeri yaralandı

SON 24 SAATTE 41 İŞGALCİ ASKER...

Söz konusu veriler son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer asker ve subayların nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Ayrıca 45'i ağır, 272'si orta ve 137'si hafif yaralı toplam 454 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.