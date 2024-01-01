Hamas'tan katil ordusuna soğuk duş! Son 24 saatte 41 İsrail askeri yaralandı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, kara çatışmasında Hamas, katil ordusuna büyük zayiat vermeye devam ediyor. Soykırımcı İsrail ordusu, son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.
Katil İsrail ordusu, son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 193'ten, 2 bin 234'e yükseldi.
HAMAS'TAN KATİL ORDUSUNA SOĞUK DUŞ
Buna göre dün 937 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 965 olarak güncellendi.
SON 24 SAATTE 41 İŞGALCİ ASKER...
Söz konusu veriler son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer asker ve subayların nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.
Ayrıca 45'i ağır, 272'si orta ve 137'si hafif yaralı toplam 454 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Katil İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklamasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.
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