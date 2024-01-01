İsrailli eski generalden itiraf: Gazze'de çamura battık!
İşgalci İsrail ordusunda görev alan eski general Yitzhak Brick, ordunun, "savaşın hedeflerinden uzaklaştığını ve Gazze'de giderek çamura battığını" ifade etti. Öte yandan Brick, "Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas'ı orada yok etmek mümkün değil." dedi.
İşgalci İsrail ordusunun yedek güçlerinde görevli eski general Brick, İsrail Maariv gazatesinde yer alan yazısında, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendirdi.
"ÇAMURA BATIYORUZ"
Brick, "Zaman geçtikçe Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin serbest kalması gibi savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinden uzaklaşıyoruz, Gazze'de giderek çamura batıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Savaşlarda eylem planının yeniden gözden geçirilmesi gereken aşamalar olduğunu ve şu anda bu aşamada olunduğunu kaydeden Brick, bugünün orduya çabaladığı hedeflere ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkça gösterdiğini aktardı.
"HAMAS'I ORADA YOK ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Brick, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girme niyetinin olmadığını itiraf ederek bunun sebebini şöyle ifade etti:
"Hamas, Refah'ın tamamını kontrol altında tutuyor. Orası Gazze ve Orta Doğu'daki en kalabalık nüfusa sahip, mülteci kamplarında 2 milyon mülteci yaşıyor, ortam korkunç şekilde kalabalık. Bu nedenle mülteci kamplarına saldırmak imkansız. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse mültecilere karışan Hamas'ı orada yok etmek mümkün değil."
İŞGALCİ İSRAİL HÜKÜMETİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI
Bazı bakanların ve milletvekillerinin bu durumun bu aşamada gerçekçi olmadığının farkında olduğunu ancak suçlanmaktan çekindikleri için görüşlerini açıklamadığını öne süren Brick, bunun da bir kısır döngüye neden olduğunu aktardı.
Brick, İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerinin, gece-gündüz, Hamas yenilgiye uğratılana kadar Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tüm gücüyle devam etmesi gerektiğini söylediğini, sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.
Hükümet koalisyonunun radikal tarafının "savaştan sonrasını" tartışmaya hazır bile olmadığını anımsatan, bunun nedeninin "Gazze'nin yönetimine uluslararası bir idarenin dahil olabilmesi" olduğunu anımsatan Brick, şunları ifade etti:
"Onların anlayışına göre Gazze Şeridi gerek güvenlik gerekse sivil idari açıdan dünyanın sonuna kadar İsrail'in elinde kalmalı. Bu yaklaşım İsrail'in 2 milyon mültecinin sorumluluğunu üstleneceği, yaşanacak her felaketin ve insani krizin sorumluluğunun İsrail'in omuzlarına binmesi anlamına geliyor.
"AĞIR BEDELLER ÖDEDİK"
Böylece genel olarak dünyanın desteğini, savaşta da ABD'nin desteğini kaybedeceğiz; şu ana kadar ağır bedeller ödediğimiz savaştaki tüm başarılarımızı kaybedeceğiz.
Ama yeterli değil. Onların yaklaşımına göre, İsrail ordusundan büyük güçler, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde senelerce kalmaya devam edecek, Hamas'la çete savaşını sürdürecek. Bu da onları tuzaklarla karşı karşıya getirmeye ve güçlerimize karşı tanksavar füzeleri ateşlemeye devam edilmesine, ağır kayıplara neden olacak."
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