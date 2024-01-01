İsrailli eski generalden itiraf: Gazze’de çamura battık!

İŞGALCİ İSRAİL HÜKÜMETİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Bazı bakanların ve milletvekillerinin bu durumun bu aşamada gerçekçi olmadığının farkında olduğunu ancak suçlanmaktan çekindikleri için görüşlerini açıklamadığını öne süren Brick, bunun da bir kısır döngüye neden olduğunu aktardı.

Brick, İsrail'deki aşırı sağ yanlısı hükümet üyelerinin, gece-gündüz, Hamas yenilgiye uğratılana kadar Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın tüm gücüyle devam etmesi gerektiğini söylediğini, sahadaki gerçekleri görmezden gelerek sahte bir gerçeklik yaşadıklarını vurguladı.

Hükümet koalisyonunun radikal tarafının "savaştan sonrasını" tartışmaya hazır bile olmadığını anımsatan, bunun nedeninin "Gazze'nin yönetimine uluslararası bir idarenin dahil olabilmesi" olduğunu anımsatan Brick, şunları ifade etti:

"Onların anlayışına göre Gazze Şeridi gerek güvenlik gerekse sivil idari açıdan dünyanın sonuna kadar İsrail'in elinde kalmalı. Bu yaklaşım İsrail'in 2 milyon mültecinin sorumluluğunu üstleneceği, yaşanacak her felaketin ve insani krizin sorumluluğunun İsrail'in omuzlarına binmesi anlamına geliyor.