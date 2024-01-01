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Katil İsrail askeri Gazze'de bir bebeği kaçırdı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Katil İsrail askeri Gazze’de bir bebeği kaçırdı

İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı.

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