01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

Siyonist ve katil İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Hayalet şehre dönüşen Gazze yeni yürek yakan bir tablo tabloyla karşıladı. Müslüman yurdunda 800 bin Gazzeli açlıktan ölüm tehlikesi altında ve 355 bin Filistinli bulaşıcı hastalığa yakalandı. Diğer yandan terör devleti İsrail tarafından 24 saatte 100'ü aşkın Gazzeli daha katledildi.

Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 09:17
  • 1
  • 10
Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

Terör devleti Nazi-İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar saldırıları 2023 yılının son gününde de sürdü.

İSRAİL HER YERİ HEDEF ALIYOR

85 gündür Gazze Şeri'nde bombalamadık yer bırakmayan İsrail güçleri dün de mülteci kamplarına ve camileri bombaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ile Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına ve Ez-Zevayide bölgesine saldırılar düzenledi.

  • 3
  • 10
Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

1 GÜNDE 100'DEN FAZLA VEFAT

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin orta kesimindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava saldırısı düzenledi.

El-Aksa Üniversitesi yakınlarına da saldırı düzenlendi. Son 24 saatteki saldırılarda 100'ü aşkın sivil katledildi.

  • 4
  • 10
Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

TOPLAM 21 BİN 822 ÖLÜ, 56 BİN 451 YARALI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldüğünü 56 bin 451'i de yaralandığını duyurdu.

  • 5
  • 10
Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

GAZZE'DE BÜYÜK SOYKIRIM

Gazze genelinde açlık ve salgın hastalıklar da kol geziyor. Gıda yetersizliği ve altyapıya verilen hasar nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. 800 bin kişinin açlıktan ölüm tehlikesi had safhaya ulaşırken 355 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı.