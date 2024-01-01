Gazze’de soykırım, açlık ve salgın hastalık! Yeni yılda yürek yakan tablo…

Siyonist ve katil İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Hayalet şehre dönüşen Gazze yeni yürek yakan bir tablo tabloyla karşıladı. Müslüman yurdunda 800 bin Gazzeli açlıktan ölüm tehlikesi altında ve 355 bin Filistinli bulaşıcı hastalığa yakalandı. Diğer yandan terör devleti İsrail tarafından 24 saatte 100'ü aşkın Gazzeli daha katledildi.