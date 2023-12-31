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Son dakika | Gazze'de katil İsrail'in Müslüman soykırımı! Ölenlerin sayısı katlanarak devam ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Son dakika | Gazze’de katil İsrail’in Müslüman soykırımı! Ölenlerin sayısı katlanarak devam ediyor

Son dakika haberi...Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 150 artarak, 21 bin 822'ye, yaralı sayısı 56 bin 451'e yükseldi.

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