Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi

Yeni Zelanda, 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

Avustralya'nın ardından Papua Yeni Gine saat 17'de 2024'ü karşılayacak.