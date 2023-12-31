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Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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Yeni Zelanda 2024’e “Merhaba” dedi

Yeni Zelanda, 2024’e binlerce kişinin geri sayımının ardından “merhaba” dedi. Kiribati, Samoa ve Tonga'da yeni yıla giren ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın dört bir yanında 2024'e girmek için geri sayım sürüyor.

Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024'e merhaba dedi.

Yeni Zelanda, 2024'ün ilk dakikalarına TSİ 14.00'da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024'ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

Avustralya'nın ardından Papua Yeni Gine saat 17'de 2024'ü karşılayacak.

Yeni Zelanda 2024 yılına girdi YENİ ZELANDA 2024 YILINA GİRDİ

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