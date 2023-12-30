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Emine Erdoğan'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşım: Ateşkes şimdi, barış şimdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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Emine Erdoğan’dan Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisine ilişkin paylaşım: Ateşkes şimdi, barış şimdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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