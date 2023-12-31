31 Aralık 2023, Pazar
İşgalci İsrail'den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze'den sonra hedef o ülke
İşgalci İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken, şimdi de yeni bir işgale hazırlık yapmaya başladı. Katil Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması gerektiğini belirterek kanlı planı itiraf etti.
Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 09:13
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