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İşgalci İsrail'den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze'den sonra hedef o ülke

İşgalci İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken, şimdi de yeni bir işgale hazırlık yapmaya başladı. Katil Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması gerektiğini belirterek kanlı planı itiraf etti.

Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 09:13
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İşgalci İsrail’den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze’den sonra hedef o ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, katılmayı reddettiği basın toplantısında bir konuşma yaptı.

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İşgalci İsrail’den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze’den sonra hedef o ülke

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, "Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz." dedi.

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İşgalci İsrail’den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze’den sonra hedef o ülke

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni'nin İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun harici hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

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İşgalci İsrail’den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze’den sonra hedef o ülke

"İSRAİL ORDUSU HAMAS'TAN 8 BİN SİLAHLIYI ÖLDÜRDÜ"
Netanyahu, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.

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İşgalci İsrail’den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze’den sonra hedef o ülke

"İsrail ordusunun Hamas'tan 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü" öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, Hamas'la esir takası konusunda ise ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi.