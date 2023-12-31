İşgalci İsrail’den yeni kanlı plan! Katil Netanyahu itiraf etti! Gazze’den sonra hedef o ülke

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, "Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz." dedi.