31 Aralık 2023, Pazar
Yahudiler Netanyahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları
Yaklaşık 3 aydır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, kendi halkı tarafından protesto ediliyor. Binlerce masumu öldürerek dünya ülkelerinin nazarında da savaş suçu işleyen katil Netanyahu, evinin önünde defalarca istifaya çağrıldı. Tel Aviv sokaklarında toplanan Yahudi yerleşimciler, 'Gazze'ye özgürlük' seslerini yükseltirken hükümet için erken seçim talebinde bulundu.
Giriş Tarihi: 30.12.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 23:15
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