Yahudiler Netanyahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

Yaklaşık 3 aydır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, kendi halkı tarafından protesto ediliyor. Binlerce masumu öldürerek dünya ülkelerinin nazarında da savaş suçu işleyen katil Netanyahu, evinin önünde defalarca istifaya çağrıldı. Tel Aviv sokaklarında toplanan Yahudi yerleşimciler, 'Gazze'ye özgürlük' seslerini yükseltirken hükümet için erken seçim talebinde bulundu.