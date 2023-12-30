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Haberler Galeri Yahudiler Netanyahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

Yahudiler Netanyahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

Yaklaşık 3 aydır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, kendi halkı tarafından protesto ediliyor. Binlerce masumu öldürerek dünya ülkelerinin nazarında da savaş suçu işleyen katil Netanyahu, evinin önünde defalarca istifaya çağrıldı. Tel Aviv sokaklarında toplanan Yahudi yerleşimciler, 'Gazze'ye özgürlük' seslerini yükseltirken hükümet için erken seçim talebinde bulundu.

Giriş Tarihi: 30.12.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 23:15
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Yahudiler Netayahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

Siyonist Netanyahu, ülkesinde istenmiyor. Gazze'de nefes alacak alan bırakmayana kadar saldırılarına devam edeceğini açıklayan işgalci Başbakan'a karşı Siyonizme karşı olan Yahudiler de dahil tüm dünya tek ses oluyor.

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Yahudiler Netayahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

TEL AVİV SOKAKLARINDA ÜÇ DİLDE "HEMEN ŞİMDİ ATEŞKES"

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Yahudiler Netayahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

Yaklaşık 200 kişilik grup İbranice, Arapça ve İngilizce olarak "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır", "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

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Yahudiler Netayahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

"GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR DURMALI"

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Yahudiler Netayahu’nun fişini çekiyor: Tel Aviv’de Gazze’ye ateşkes, BİBİ’ye istifa çağrıları

Göstericilerden Avital Barak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasını ve anlaşma sağlanarak Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.