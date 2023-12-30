Kassam Tugayları işgalci ordusunu delirtti: Komutanlardan İsrailli askerler için ‘antidepresan destek’ çığlığı! Halkından para dileniyor

"İSRAİL'İN HABER AJANSLARINA İNANMAYIN"

Gazze'deki durumla ilgili her haberin sorunlu olduğunu belirten Gontarz, gazetecilerin soykırım ordusu tarafından kısıtlandığını, Gazze'ye ne zaman girip çıkacakları dahil her türlü faaliyetlerine karar verdiğini yazdı. Soykırım ordusunun İsrailli gazetecilerin Filistinlilerle temas kurmasını engellediğine dikkat çeken Haaretz yazarı, İsraillilerin gelişmeleri ancak sosyal medyadan takip edebildiğini belirti ve "Ayrıca, Gazze Şeridi'nden ayrılan gazetecilerin tüm haber ve fotoğrafları askeri sansür tarafından titizlikle inceleniyor. Bu yazı da o birim tarafından değiştirildi." İfadelerini kullandı.