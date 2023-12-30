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Kassam Tugayları işgalci ordusunu delirtti: Komutanlardan İsrailli askerler için ‘antidepresan destek’ çığlığı! Halkından para dileniyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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Kassam Tugayları işgalci ordusunu delirtti: Komutanlardan İsrailli askerler için ‘antidepresan destek’ çığlığı! Halkından para dileniyor

Katil İsrail ordusu, Kassam Tugaylarının darbelerine karşılık veremiyor. Yüzbinlerce milyon dolarlık mühimmatlarıyla beraber çok sayıda kayıp yaşayan işgalci İsrail ordusunun psikolojisi bozuldu. Daha önce Hamas’ın gücünün travmatik sonuçlar doğurduğunu söyleyen İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu, konuya ilişkin sunduğu raporda, İsrail askerlerinin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilmişti. İsrail gazetesi Haaretz yazarı Nin Gontarz, Gazze’de soykırım ordusu IDF ile geçirdiği bir günü anlattı. Haaretz yazarı, Hamas’ın bombardımanları nedeniyle İsrailli askerlerin antidepresan bağımlısı olduğunu söyleyerek söz konusu psikolojik sorunlar yaşandığını doğruladı. İşte habere dair tüm detaylar…

İşgalci İsrail ordusu, Kassam Tugaylarının bombardımanları karşısında şuurunu kaybetti. 7 Ekim'den bu yana sosyal medyada 'güç algısı' operasyonu yapmaya çalışan katillerin yalanları ortaya çıktı. Gazze'de nefes alacak alan bırakmayan işgalcilere karşı ilk günden beri direniş gösteren Kassam Tugayları, teröristleri inlerinde tarumar etti.

İŞGALCİ ORDUSU ŞUURUNU KAYBETTİ

Aldıkları üst üste darbeler Tel Aviv'de panik oluşturdu. Filistinli masumları gözlerini kırpmadan öldüren katiller Hamas'ın bombardımanları altında delirmeye başladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinden Nir Gontarz, "Gazze'de İsrail askerleriyle bir gün geçirdim. Savaş alanı eve dönüşten daha sakin" başlıklı yazısında soykırım ordusu ile geçirdiği bir günü anlattı.

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI: DURUM GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Soykırım ordusu Gazze Şeridi'nin kontrolünün elinde olduğunu iddia ederken Haaretz yazarı, durumun göründüğü gibi olmadığını belirtti. Soykırım ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sokaklar ve binaları kontrol ettiğini belirten Gontarz, Kassam Tugaylarının her an bir havan topu, keskin nişancı ya da patlayıcı silahla işgalci askerleri hedef alabildiğini belirtti.

"İSRAİL'İN HABER AJANSLARINA İNANMAYIN"

Gazze'deki durumla ilgili her haberin sorunlu olduğunu belirten Gontarz, gazetecilerin soykırım ordusu tarafından kısıtlandığını, Gazze'ye ne zaman girip çıkacakları dahil her türlü faaliyetlerine karar verdiğini yazdı. Soykırım ordusunun İsrailli gazetecilerin Filistinlilerle temas kurmasını engellediğine dikkat çeken Haaretz yazarı, İsraillilerin gelişmeleri ancak sosyal medyadan takip edebildiğini belirti ve "Ayrıca, Gazze Şeridi'nden ayrılan gazetecilerin tüm haber ve fotoğrafları askeri sansür tarafından titizlikle inceleniyor. Bu yazı da o birim tarafından değiştirildi." İfadelerini kullandı.

KOMUTANLAR HALKTAN PARA DİLENİYOR

Soykırım ordusunun tabur komutanı Yarbay Nir Swissa ile görüştüğünü belirten Haaretz yazarı, Swissa'nın şu sözlerine yer verdi:

Bütün gün bize keskin nişancı ateşi, havan topları ve tanksavar füzeleri ile ateş ediliyor. İsrail toplumunun yedek kuvvetlere yardım etmesi gerekiyor. İsrail toplumunun yedek kuvvetlere yardım etmesi gerekiyor. Ekonomik durum her geçen gün kötüleşiyor. Asıl sorun serbest meslek sahibi olanlarla ilgili. Taburda son iki ayda bir milyon şekel kaybeden bir komutanım var.

"KURŞUNLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLE ANLAMADIK"

Swissa ayrıca Kassam Tugaylarının direnişi ile ilgili "Birkaç gün boyunca keskin nişancıların hedefi olduk. Nereden geldiğini anlamamız zaman aldı. Bu sabah siz gelmeden biraz önce kaynağın yerini tespit ettik." İfadelerini kullandı.

İSRAİLLİLER ANTİDEPRESAN BAĞIMLISI OLDU

Haaretz yazarı ise 7 Ekim'in İsrail için bir fiyasko olduğunu yinelerken aralık ayında da sorunların devam ettiğini belirtti ve "Kamuoyu öfkeli. Kamuoyu tedirgin. Doktorlardan giderek daha fazla anksiyete ilacı ve antidepresan reçetesi yazmaları isteniyor. İnsanlar her sabah son 24 saat içinde öldürülen askerlerle ilgili son IDF raporlarıyla uyanıyor." İfadelerini kullandı.

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