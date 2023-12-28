Uluslararası Af Örgütü İsrail’in ipliğini pazara çıkardı! Gazeteciler Pegasus yazılımıyla izlendi

Cearbhaill, açığa çıkan birçok bilgiye rağmen, Pegasus casus yazılımının kullanımı konusunda insanların sorumlu tutulmadığını ve bu durumun insan hakları ihlallerinin cezasız kaldığı hissini güçlendirdiğini ifade ederek, Af Örgütünün, tüm ülkelere istilacı casus yazılımları kullanılmasının yasaklanması çağrısı yaptığını aktardı.

Raporda ayrıca Apple şirketinin ekimde iPhone kullanıcılarının telefonuna "devlet destekli hackerlar tarafından hedef alındınız" mesajının Hindistan'daki 20'den fazla gazetecinin telefonuna alarm olarak geldiği bildirildi.

Alarmın gönderildiği telefonları inceleyen Af Örgütü, cihazlarda Pegasus yazılımının varlığını tespit etti.

Raporda yazılımın, Anand Mangnale'nin telefonuna 23 Ağustos'ta iMessage üzerinden yolladığını ve bu yazılımın, gönderilen mesaja tıklanması gerekmeden aktive olabilen bir virüs olduğu anlatıldı.

Mangnale'nin telefonuna yapılan saldırının, gazetecinin Hindistan'daki çokuluslu holdinglerin hisse manipülasyonlarını araştırdığı zamanda yapıldığı saptandı.