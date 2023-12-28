Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’dan Ermenistan ve Fransa açıklaması! Son 30 yıllık suçlar ifşa mı oluyor?

AZERBAYCAN VE FRANSA ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Fransa Büyükelçiliğinin 2 çalışanının Azerbaycan'da "istenmeyen adam" ilan edilmesi konusuna açıklık getiren Bayramov, "Azerbaycan'daki Fransız büyükelçiliğinin iki çalışanını "istenmeyen adam" ilan edilmeden 2 gün önce Fransa büyükelçiliğine bir nota gönderilerek bu kişiler hakkında Azerbaycan'ın ilgili kurumlarında ciddi kanıtların bulunduğu ve konunun araştırılması gerektiği vurgulanmıştı. Onları bu konuları araştırmak için davet etmiştik. Fransa tarafı kendi çalışanlarının suçsuz olduğuna emin olsaydı, bu konu araştırabilirdi. Ancak buna yanaşmadılar ve Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve protesto notası büyükelçiye sunularak 48 saat içinde bu kişilerin Azerbaycan'ı terk etmesi istendi. Fransa Büyükelçimiz Leyla Abdullayeva dün Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve herhangi bir gerekçe ortaya koyulmadan, 2 Azerbaycanlı diplomatın 48 saat içinde Fransa'yı terk etmesi ile ilgili karar kendisine sunuldu. Fakat bizim adımımız ile Fransa'nın adımı arasında büyük fark var, biz delillerle konuşmuştuk ve Fransa tarafında bu araştırmanın yapılmasını teklif etmiştik" dedi.

"ERMENİSTAN'A SİLAH SATIŞI SADECE TİCARET OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Hindistan ve Ermenistan arasındaki silah satışı anlaşmasına değinen Bayramov, "Bunlar çok dikkatli bir şekilde izleniyor. Hindistan'dan meslektaşlarımızla ilişkilerimiz var. Hindistan Ermenistan'a silah satışını Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'a yönelik tutumuyla hiçbir zaman bağdaştırmadı. Bu adımın ticari amaçlı olduğunu ve Azerbaycan'a yönelik olmadığını kaydettiler. Bu resmi konumdur. Siz, sorumlu bir devlet olarak, uluslararası bir aktör olarak, silah satışlarını tamamen ticari olarak değerlendiremezsiniz. Çünkü bölgede işgal unsuru vardı ve artık barışın sağlanması için hassas bir an yaşanıyor" dedi.

"ERMENİSTAN SİYASİ İRADE GÖSTERİRSE BARIŞ ANLAŞMASINA GİDEN YOL AÇIKTIR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin süreçlerin önündeki engellere değinen Bakan Bayramov, "Meselenin bir geçmişi olduğunu da anlıyoruz. Buradaki yaklaşım her noktada anlaşmaya varmak yönündeyse bu çok uzun bir süreç olabilir. Bunun yerine yaklaşımımız her iki tarafın da mutabakata varacağı bir belge ortaya koymak. Bu, barış yönünde çok ciddi bir adım olabilir. Bunun olmasını engelleyen faktörlerden bahsedecek olursak, burada işgal faktörü büyük rol oynadı. 2020'den sonra ümit ediyorduk ki, süreç hızlı ilerleyecek, Ermenistan yasadışı silahlı gruplarını topraklarından çıkaracaktı. Ancak biz bunun da şahidi olmadık. Ermenistan siyasi irade gösterirse barış anlaşmasına giden yol açıktır. Bir sonraki aşamada neler olacağını göreceğiz" dedi.