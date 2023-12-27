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Fanatik Yahudiden büyük alçaklık! Mescid-i Aksa yakınındaki Müslüman mezarlığına eşek başı astı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Fanatik Yahudiden büyük alçaklık! Mescid-i Aksa yakınındaki Müslüman mezarlığına eşek başı astı

Siyonist İsrail'in Gazze’deki vahşi katliamları sürerken diğer yandan provokasyon çabaları baş gösteriyor. Alçak bir fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Rahmet Mezarlığı'ndaki bir kabre, kesik eşek başı astığı bildirildi.

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