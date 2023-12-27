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Son dakika: Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Son dakika: Yunanistan’da askeri eğitim uçağı düştü

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Kalamata kentinde, bir askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Bazı haber sitelerinde, uçakta bir kişinin bulunduğu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

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