Son dakika: Donald Trump ABD başkanlık yarışına girebilecek mi? Michigan Yüksek Mahkemesi’nden kritik karar

TRUMP'A KARŞI AÇILAN DAVANIN GEÇMİŞİ

Michigan'da, Trump'ın Anayasa'nın 14. Maddesine göre 6 Ocak Kongre olaylarında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı iddiasıyla bir grup tarafından eylülde dava açılmıştı.