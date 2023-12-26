Hamas’tan işgalci İsrail’e darbe üstüne darbe! Tek tek avlanan katiller strateji değiştirmeye çalışıyor

"HAMAS ANCAK YIPRATILARAK YENİLİR"

İsrailli askeri analist Dvori, yazısına şöyle devam etti:

"Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. İsrail ordusunun Gazze saldırılarında strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin hiçbir şekilde askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varmasıdır."

İsrail için Gazze'de başarının sadece askeri operasyonla gelmeyeceğini vurgulayan Dvori, bunun için siyasi hamleye de ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Savaşın bir sonraki aşamasının daha "cerrahi" bir müdahale gibi olması gerektiğini kaydeden Dvori, bunun uzun bir hazırlık dönemi gerektirdiğini belirtti.