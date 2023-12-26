İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'tan itiraf: Hamas'a karşı savaşı kaybettik
Gazze'de mazlum Müslümanlara yönelik çocuk kadın demeden büyük bir soykırıma girişen Siyonist ve katil terör devleti İsrail'e karşı mücahitlerden oluşan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları büyük bir direniş sergiledi. Özgür ve tam bağımsız Filistin için atılan adımlar umut ışığı yayarken İsrail'den çok çarpıcı bir itiraf geldi. İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve "zafer kazanmak" için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi.
HALUTZ: HAMAS'A KARŞI SAVAŞI KAYBETTİK
İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.
İSRAİL'DE NETANYAHU KRİZİ VE SİYASİ-ASKERİ KAOS
Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.
(Fotoğrafta İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz)
"HAMAS İLE MÜZAKERE ETMELİYİZ"
Öte yandan Hamas'ın baskın düzenlediği bir askeri üsten kaçırılan Nick Baizer isimli İsrail askerinin arkadaşı olduğunu aktaran Avramoviç, "(Esirleri geri getirebilmek için) En iyi yol müzakere etmek. Çünkü savaşmak kimse için iyi bir şey değil. Ne bizim için (İsrailliler) iyi ne de onlar (Filistinliler) için iyi. Savaş iyi bir şey değil. Onun için müzakerenin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.
HAMAS'IN GÜCÜ YADSINAMAZ: İSRAİL ORDUSU ŞAŞKINLIK YAŞIYOR
Diğer taraftan yandan İsrailli askeri analist Yoav Zeitoun, İsrail ordusunun son 14 yılda Tel Aviv'e sadece 50 dakika uzaklıkta kurulan bir ordunun (Hamas) gücü karşısında sahada her gün şaşkınlık yaşadığını söylemişti.
ESKİ İSRAİL ASKERİ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI DA İTİRAF ETTİ
Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Aharon Zeevi-Farkash, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde devam eden "savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" belirtti.
Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA VAR"
"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.
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