CANLI TAKİP | İşgalci İsrail'in katliamı 81. gününde! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı durmak bilmiyor. İşgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 250 kişi daha artarak 20 bin 674'e yükseldi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar tüm gelişmeler...
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor. Maghazi mülteci kampına hava saldırısı düzenleyen soykırım ordusu 70 Filistinliyi daha katletti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in son saldırısını "katliam" olarak nitelendirdi.
GAZZE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 674'e yükseldiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 250 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 500 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Kudra ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 20 bin 674'e yaralı sayısının ise 54 bin 536'ya yükseldiğini aktardı.
HER GÜN YAKLAŞIK 180 KADIN İNSANLIK DIŞI ŞARTLARDA DOĞUM YAPIYOR
İsrail saldırılarında 311 sağlık personelinin öldüğünü ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 141 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane ve kliniklerde doluluk oranının yüzde 350'ye ulaştığını kaydeden Kudra, yüzlerce yaralının servislerde ve ameliyathanelerde yerde yattığını bildirdi.
Barınma merkezlerinde 900 bin çocuğun ve 50 bin hamile kadının kıtlık, sindirim ve solunum sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kudra, her gün yaklaşık 180 kadının insanlık dışı şartlarda doğum yaptığını aktardı. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, 5 bin kişinin hayatını kurtarmak için öncelikli ve acil olarak tahliye edilmesi için yeni bir mekanizmanın sağlanmasını talep ederken, tıbbi yardım ile yakıtın Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere akışının kontrol altına alınması için tüm tarafları etkili önlemler almaya çağırdı.
İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.
Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri alıkoyan ve yarı çıplak şekilde soyarak stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının da bu Filistinlilere doğru çevrili olduğu görülüyor.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
26 ARALIK
18.08 Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 4'üncü kez çöktüğünü duyurdu.
25 ARALIK
16.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.
16.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki iki işgal askerini ağır kalibreli havan toplarıyla imha ettiklerini bildirdi.
14.28 Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Cibaliye'deki ambulans merkezini boşaltmaya zorladığnı, binaya baskın düzenlediğini ve ambulansları imha ettiğini bildirdi. El Ehli Baptist Hastanesi'nden 21 yaralı, El Şifa Hastanesi'nden ise 12 yaralı ve yerinden edilmiş kişinin tahliye edileceği belirtildi.
13.47 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki iki işgal askerini havan toplarıyla yok ettiklerini bildirdi.
11.30 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezine düzenlediği saldırılardan sonra çok sayıda kişi enkaz altında.
El Aksa Şehitleri Hastanesi sözcüsü Halil el Degran, İsrail'in Gazze'nin merkezine gece boyunca düzenlediği ve El Megazi ve El Bureij mülteci kamplarını da hedef alan hava saldırılarının ardından hastanedeki durumu aktardı. el Degran'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Ölen ve yaralanan çok sayıda kişi hâlâ enkaz altında. Katliamlar halkımıza yönelik soykırım politikası çerçevesinde gerçekleşmektedir. Tedavi edecek malzeme bulunamadığı için çok sayıda yaralı hayatını kaybetti. Dünyaya, saldırganlığı durdurması ve tıbbi ve gıda malzemesi göndermesi çağrısında bulunuyoruz.
09.14 Soykırımcı İsrail güçleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünün mahallelerine konuşlanarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.
İşgal güçleri, aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Burka sakinini tutuklayarak bir eve götürdü ve burada soruşturma merkezi haline getirdi.
09.10 Soykırımcı İsrail'in Maghazi kampına düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli hayattını kaybetmişti. El Cezire haber ajansı, öldürülenler arasında bebeklerin de yer aldığını belirtiyor.
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