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Hindistan'da korkutan deprem: 5,7 şiddetinde sallandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Hindistan’da korkutan deprem: 5,7 şiddetinde sallandı

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 36,3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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