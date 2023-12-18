18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | İsrail İran'ın internet sistemine siber saldırı düzenledi

Son dakika | İsrail İran'ın internet sistemine siber saldırı düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
ABONE OL
Son dakika | İsrail İran’ın internet sistemine siber saldırı düzenledi

Son dakika haberi...İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine İsrail’in siber saldırı düzenlediğini doğruladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA