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Katil İsrail ordusuna peş peşe ağır darbe! Kudüs Seriyyeleri şaha kalktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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Katil İsrail ordusuna peş peşe ağır darbe! Kudüs Seriyyeleri şaha kalktı

Kurulduğu yıldan bu yana kanla beslenen Siyonist İsrail, 7 Ekim’den beri Gazze’de yaklaşık 20 bin kadar masumu katletti. Geçici ateşkes sonrasında bölgedeki saldırılarını yoğunlaştıran katil ordusunun başı Netanyahu, “Ne olursa olsun katliamı durdurmayacağız” dedi. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar dünyadan umdukları desteği alamayan İsrail, peş peşe aldığı darbeyle kırılacak aşamaya geldi. Savaşın ilk günündeki hezimeti üzerinden atamayan işgalciler, Kassam Tugaylarının bombardımanlarıyla köşeye sıkışırken bir de İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne karşı dirençsiz kaldı. Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalarda, İsrail güçlerine "ağır darbeler" indirdiklerini duyurdu.

Dünya basınında İsrail güçleri olarak lanse edilen işgalciler, sağdan soldan aldığı darbelerle günbegün kırılma aşamasına geldi. Dünyadaki milyonlarca insanın Filistin'e özgürlük istemesi ve İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasını tanıması, ABD ve bazı AB ülkelerini dize getirdi. Bu noktada katil Netanyahu'ya desteğin kesildiği belirtilirdi.

Her bir yandan darbe üstüne darbe yiyen işgalciler Kassam Tugayları'nın ve Kudüs Seriyyeleri'nin kıskacı altında cehenneme doğru yol almaya devam ediyor.

"BİR BİR VURULDU"

Hamas'tan sonra Kudüs Seriyyeleri ile de tanışan İsrail'in havan topları ve tankları vuruldu.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin kuzeyi ve doğusuna sızan düşman güçleriyle otomatik silahlar, havan topları ve antitank roketleriyle yoğun çatışmalara girdik" denildi.

İŞGALCİLERE AĞIR DARBE

Çeşitli bölgelerdeki çatışmalarda, İsrail güçlerine "ağır darbeler" indirildiği ifade edilen açıklamada, kentin kuzeyindeki Beyt Lahiye ekseninde konuşlanan askeri birliklere 60 milimetrelik normal havan toplarıyla yoğun saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Zeytun Mahallesi'nde ise ağır havan mermileriyle düzenlenen saldırılarda, bölgede bulunan İsrail askerlerine doğrudan "darbe indirildiği" ayrıca, Cibaliya, Tel Zater ve el-Tevam eksenlerinde 4 askeri aracın "tandem başlıklı" roketler ve patlayıcılarla hedef alındığı kaydedildi.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121'e karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 296 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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