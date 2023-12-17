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İşgalciler çekiliyor! İnsani yardımlar İsrail üzerinden Gazze’ye girmeye başlıyor | 7 Ekim’den bu yana bir ilk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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İşgalciler çekiliyor! İnsani yardımlar İsrail üzerinden Gazze’ye girmeye başlıyor | 7 Ekim’den bu yana bir ilk

Pek çok ülkeden soykırıma beklediği desteği alamayan katil İsrail, desteğini çektiğine dair yaptığı açıklamasının ardından Gazze’de abluka altına aldığı bölgelerden bir bir çekilmeye başladı. Hamas ile 7 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından bir ilke imza atıldı. Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden İsrail’den Gazze’ye doğrudan yardım girişi olacak. İsrail’in Hükümet Aktivitelerini

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ilk kez İsrail üzerinden doğrudan yardım girişleri olacak. Abluka altına aldıkları bölgelerden yüzlerce kişiyi alıkoyarak çekilmeye başlayan katil İsrail'im Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan bugünden itibaren Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırlarının geçişinin başlayacağını duyurdu.

7 EKİM'DEN BU YANA BİR İLK!

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ilk kez İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişi olacak.

İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı insani yardım geçişlerine açıldı.

YARDIMLAR İSRAİL ÜZERİNDEN GAZZE'YE GİRİŞ YAPACAK

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı olan ve uluslararası örgütler, diplomatlar ve Filistin yönetimi arasındaki sivil olayları koordine eden Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan bugünden itibaren Gazze Şeridi'ne Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırlarının geçişinin başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, "ABD ile yaptığımız anlaşma gereği, bugünden itibaren BM yardım tırları güvenlik kontrolünden geçirilecek ve Kerem Şalom üzerinden doğrudan Gazze'ye nakledilecek. Bu, Gazze'ye giren ve Gazze halkına ulaştırılan günlük insani yardım hacmini artıracak" denildi.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ilk kez İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişi olacak. Kerem Şalom Sınır Kapısı açılmada önce İsrail'den Gazze Şeridi'ne doğrudan yardım girişine izin verilmezken, yardımlar İsrail-Mısır arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda İsrailli yetkililer tarafından incelenmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yapıyordu.

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