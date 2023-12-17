Gazze kasabı Netanyahu'dan kan donduran sözler: Hiçbir şey bizi durduramayacak
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri hedef alarak soykırım yapan katil İsrail kana doymuyor. Terör ordusunun 3 İsrailli esiri öldürmesini kabul eden İsrail savunma şefleri skandal açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bu 'Trajik' olayın tekrar yaşanmayacağını belirtirken ABD destekli katliamın süreceği mesajı verildi.
İsrail, Gazze'de kurtarmaya çalıştıkları rehineleri yanlışlıkla öldürdüklerini kabul etti. Beyaz bayrak sallayan İsrailli 3 rehineyi kendisine tehdit olarak gören İsrail ordusu ateş açarak öldürmüştü. Bu olayın yankıları sürerken İsrail'in savunma şefleri skandal üstüne skandal açıklamalarda bulundu.
İsrail askerlerinin tuzağa düşme ihtimalinden korktukları için ateş açtığı ve farkına varmadan 3 İsrailli rehineyi vurduğu haberi dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Olaya ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi "zor ve acı verici bir olay" olarak nitelendirdi. Olanlara ilişkin sorumluluk kabul ettiklerini ve bir daha bu tür bir vaka oluşmaması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.
Ordunun Gazze'den kaçan rehinelerin olabileceğini planlamadığını açık açık itiraf eden Halevi, "Üç rehine bizim anlamamız için her şeyi yaptı" dedi. "Üzerlerinde bomba taşıdıklarından şüphelenmeyelim diye gömleksiz hareket ediyorlardı, anlamamız için de beyaz bir bez tutuyorlardı." diye ekledi.
BİR SANİYELİK ÖLÜM KALIM MESELESİ
Ancak olayın baskı altında gerçekleştirdiğini iddia eden Halevi, "Bir saniyelik bir karar ölüm kalım meselesiyle sonuçlanabilir" sözleri ile orduyu savundu.
Savunma Bakanı Yoav Gallant da "Askerlerimizin faaliyet gösterdiği koşulları ve ortamı anlamalısınız" sözleri ile İsrail ordusunu haklı çıkarmak istedi.
Ateşkes çağrılarının bir kez daha reddedildiğİni belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kan donduran ifadeler kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
ZAFER İLE FELAKET ARASINDAKİ MESAFE KIL PAYI
"Uluslararası baskılara ve ölen evlatlarımızın bize ödettiği dayanılmaz maliyete rağmen, zafere kadar devam etmemiz gereken bir varoluş savaşındayız. Askerlerimizin, her birinin hayatını korumak için her şeyi yapıyoruz ve yapacağız ve onların zarar görmemesi için tüm imkânları kullanacağız. Savaş alanında mücadele eden herkes zafer ile felaket arasındaki mesafenin kıl payı olduğunu bilir. Bu muazzam acıdan dersler çıkarıp bunları uygulayacağız ve tüm rehinelerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için askeri ve diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz.
"HİÇBİR ŞEY BİZİ DURDURAMAYACAK"
Sadece devam eden askeri baskı tüm rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlayacaktır. Müzakere ekibine verdiğim direktif bu baskıya dayanmaktadır ve bu baskı olmazsa, elimizde hiçbir şey kalmayacak. Rehinelerimizin iadesi, IDF'ye mühimmat sağlanması, BM nezdinde çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin engellenmesi ve diğer konularda ABD'nin İsrail'e verdiği desteği takdirle karşılıyorum. Zafer zaman alacak olsa da büyük acılara, yüreklerimizi parçalayan yaslara ve uluslararası baskılara rağmen sonuna kadar devam etmeye kararlıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zafere ulaşana kadar hiçbir şey bizi durduramayacak."
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