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Kendi vatandaşlarını katleden İsrail’den açıklama geldi! Genelkurmay Başkanı Halevi: Öldürülen 3 İsrailli rehineden ben sorumluyum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Kendi vatandaşlarını katleden İsrail’den açıklama geldi! Genelkurmay Başkanı Halevi: Öldürülen 3 İsrailli rehineden ben sorumluyum

İşgalci İsrail ordusunun infaz ettiği 3 İsrailli rehine hakkında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, konu hakkında açıklamada bulundu. Soykırımcı Halevi, yaptığı açıklamada, katliamın başrolü İsrail askerlerinin İsrailli vatandaşları öldürmelerinde kendini sorumlu tuttu. Halevi, “3 rehine de bir tehdit oluşturmadıklarını anlayabilmemiz için her şeyi yaptı. Üzerlerinde bomba taşıdıkları yönünde şüphelenmeyelim diye üstsüz hareket ettiler ve anlamamız için beyaz bir bez tuttular” dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece gündüz devam ederken, İsrail ordusunun bölgede tutulan 3 esiri öldürmesinin yankıları sürüyor. Dün yaşanan olayın ardından bugün yaptığı ilk açıklamada İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "70 cehennem gibi günden sağ kurtulan 3 esir, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) doğru hareket etti ve güçlerimiz tarafından öldürüldü" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki IDF askerlerinin esirleri canlı olarak kurtarmaktan başka bir şey istemediğini belirten Halevi, "Bu olayda başarılı olamadık. Esirlerin ölümünden dolayı ailelerin derin üzüntüsünü hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"IDF ve komutanı olarak ben, yaşananlardan sorumluyuz" diyen Halevi, çatışmaların devamında bu tür olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"BEYAZ BAYRAK ÇEKİP TESLİM OLMAK İSTEYENLERE ATEŞ AÇMAK YASAKTIR"

Anlık bir kararın ölümle sonuçlanabileceğini kaydeden Halevi, "3 rehine bir tehdit oluşturmadıklarını anlayabilmemiz için her şeyi yaptı. Üzerlerinde bomba taşıdıkları yönünde şüphelenmeyelim diye üstsüz hareket ettiler ve anlamamız için beyaz bir bez tuttular" şeklinde konuştu.

Rehinelere ateş açılmasının kurallara aykırı olarak gerçekleştirildiğini aktaran Halevi, "Beyaz bayrak çekip teslim olmak isteyenlere ateş açmak yasaktır. Ancak bu ateş çatışma sırasında ve baskı altında gerçekleştirilmiştir" dedi.

IDF'in olayla ilgili ön soruşturmayı bitirdiğini ve kara kuvvetlerine yeni protokoller gönderdiğini söyleyen Halevi, "Bulgular hakkında aileleri bilgilendirdik ve bunları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıkladık" ifadelerini kullandı.

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