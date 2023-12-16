Kendi vatandaşlarını katleden İsrail’den açıklama geldi! Genelkurmay Başkanı Halevi: Öldürülen 3 İsrailli rehineden ben sorumluyum

Gazze Şeridi'ndeki IDF askerlerinin esirleri canlı olarak kurtarmaktan başka bir şey istemediğini belirten Halevi, "Bu olayda başarılı olamadık. Esirlerin ölümünden dolayı ailelerin derin üzüntüsünü hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"IDF ve komutanı olarak ben, yaşananlardan sorumluyuz" diyen Halevi, çatışmaların devamında bu tür olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.