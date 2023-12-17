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Son dakika | Katil İsrail'den Gazze'de yeni soykırım! Mülteci kampına saldırı: 36 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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Son dakika | Katil İsrail’den Gazze’de yeni soykırım! Mülteci kampına saldırı: 36 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldürüldü

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