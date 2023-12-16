İsrail adına savaşanlara tutuklama talebi! Fransız vekil: İsrail’deki Fransız asıllı askerler adalete verilmeli
İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına dünyadan sesler yükseliyor. Katil İsrail ordusu adına Gazze katliamına ortak olan Fransız asıllı askerler hakkında tutuklama talebi yapıldı. Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Gazze'de savaş suçu işleyen Fransız asıllı İsrail askerlerinin ‘adalet karşısında hesap vermelerini’ istedi. Portes, "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşların bu suçlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı. Portes, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında İsrail ordusunda Fransız asıllı askerlerin sayısını açıkladı.
Fransa'da İsrail'in Gazze katliamına sessiz kalmayan vekillerden biri olan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes'ten Fransız asıllı İsrail askerlerine sert tepki geldi. Gazze'deki soykırıma ortak olup masumlara kurşun sıkarak ölümlerine sebep olan Fransız asıllı İsrailli askerlerin adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini savundu.
ORDUDA 4 BİNDEN FAZLA FRANSIZ ASILLI İSRAİL ASKERİ VAR
X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail ordusunda 4 binden fazla Fransız asıllı askerin olduğunu belirtti.
Europe 1 radyosunun yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Portes, Gazze'de İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu ve ABD asıllı askerlerden sonra en çok ülkesi asıllı askerlerin olduğunu kaydetti.
Portes, "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşların bu suçlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) çok sayıda özel raportörü aracılığıyla bölgede soykırım yaşanması riski olduğuna dikkati çektiğini anımsatan Portes, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 18 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çekti.
ONUR ZEDELEYİCİ
Portes, söz konusu Fransız vatandaşların bölgede bulunmasının Fransa'nın onurunu zedelediğini aktararak, "Fransa, (vatandaşlarının) bu savaş suçuna katılımını en sert şekilde kınamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'den bölgede savaş suçu işleyen çifte vatandaşlığa sahip olanlar dahil Fransa vatandaşlarının Fransız yargısı önüne çıkarılmasını isteyen Portes, "Sömürgecilik insanlığa karşı bir suç teşkil ettiği için, Filistin topraklarında sömürgeciliğe katılan Fransız asıllı vatandaşlar da yaptıklarının hesabını adalet karşısında vermeli." ifadesine yer verdi.
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