İsrail adına savaşanlara tutuklama talebi! Fransız vekil: İsrail’deki Fransız asıllı askerler adalete verilmeli

ORDUDA 4 BİNDEN FAZLA FRANSIZ ASILLI İSRAİL ASKERİ VAR

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail ordusunda 4 binden fazla Fransız asıllı askerin olduğunu belirtti.

Europe 1 radyosunun yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Portes, Gazze'de İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu ve ABD asıllı askerlerden sonra en çok ülkesi asıllı askerlerin olduğunu kaydetti.