CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze'de soykırım yapıyor! Dünyanın utanç tablosu
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük katliamına devam ederken bölgedeki can kaybı giderek artıyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da insanlık suçunu sürdürüyor. Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 bin 608 kişiyi katletti. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
ŞEHİT SAYISI 18 BİN 608'E YÜKSELDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 196 cenaze ile 499 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.
Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 608'e, yaralıların sayısının da 50 bin 594'e çıktığını bildirdi
SOYKIRIMCININ TÜNELLERE BASTIĞI SU KASSAM'I ETKİLEMİYOR
Soykırımcı İsrail Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını örümcek ağı gibi saran tünellerinden yerini tespit edebildiği birkaç tanesine su basmaya devam ediyor. Uzmanlar ise tünelleri suyla doldurma planının Kassam Tugaylarının askeri faaliyetlerine hiçbir etkisinin olmadığını belirtiyor. Askeri ve siyasi risk analisti Elihah Magnier, İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri sular altında bırakmasının "herhangi bir askeri değeri" olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:
İsraillilerin zaten birkaç tüneli sular altında bıraktığını televizyonda gördük ve bunun Hamas'ın askeri performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz çünkü hala İsrail güçlerine saldırıyor ve onlara çok ağır kayıplar verdiriyorlar.
İsraillilerin zaten birkaç tüneli sular altında bıraktığını televizyonda gördük ve bunun Hamas'ın askeri performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz çünkü hala İsrail güçlerine saldırıyor ve onlara çok ağır kayıplar verdiriyorlar.
Magnier ayrıca İsrail'in, temiz suyun kirlenmesi ve evlerin temellerinin tehlikeye atılması nedeniyle tünellerdeki su baskınının Filistinli siviller için tehlike yarattığının farkında olduğunu söyledi ve "Ne yaptıklarının çok farkında olan ama aslında umursamayan İsraillileri su baskınları siviller için zararlı." dedi.
KATİLLER SAĞLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in sağlık sistemine saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hastanelere yönelik saldırılarının hedefi sağlık sistemini yok ederek bölge halkını göçe zorlamaktır." açıklamasında bulundu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:
10.49 ABD, Avustralya'dan Husilere karşı Kızıldeniz'e savaş gemisi göndermesini istedi
10.45 İsrail güçlerinin Cenin saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 11'e yükseldi
10.15 ABD Savunma Bakanı Austin, Filipinler ve İsrail savunma bakanlarıyla görüştü
09.31 İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik saldırılarında en 27 Filistinliyi öldürdü
09.19 Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü
09.01 Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinli öldürüldü
08.50 Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) grubunun derlediği yıllık rapora göre, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta görev başında olan 17 gazeteci öldürüldü.
RSF, 7 Ekim saldırılarından bu yana öldürülen gazetecilerden 13'ünün Gazze Şeridi'nde olduğunu belirtirken "Görevleriyle ilgili olduğu kanıtlanmayan durumlarda öldürülen gazetecileri de dahil edersek, toplamda 63 gazeteci (56'sı Gazze'de) hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.
05.58 UNRWA: 2023, BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN EN KANLI YIL
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.
UNRWA, konuya ilişkin bilgileri yayımladığı raporunu duyurdu.
UNRWA'nın raporunda, 2023 yılının, "BM'nin, Batı Şeria'daki kurbanları kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana buradaki Filistinli ölümlerinin en kanlı yılı" olduğu belirtildi.
Raporda, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen 8 Filistinliye ek olarak, Batı Şeria'da 69'u çocuk olmak üzere 271 Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda iki Filistinlinin daha öldürüldüğüne işaret edilen raporda, bu iki kişinin ölümünden, İsrail ordusunun mu yoksa yerleşimcilerin mi sorumlu olduğunun bilinmediği aktarılırken, toplamda 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 281 Filistinlinin ölümünün tespit edildiği kaydedildi.
UNRWA'nın raporunda ayrıca, İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği arama ve gözaltı uygulamaları kınanarak, İsrail'in uygulamaları karşısında kamptaki hizmetlerin durdurulduğu duyuruldu.
Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak, UNRWA'nın raporunda, "saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki tesislerde ikamet eden, 288 yerinden edilmiş kişinin öldüğü, 998 kişinin de yaralandığı" belirtildi.
Raporda, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde ve Han Yunus ile Refah şehirlerindeki 98 UNRWA tesisinde, şu anda 1,1 milyondan fazla, yerinden edilmiş Filistinlinin barındığına işaret edildi.
Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 85'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kadar Filistinlinin yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bunların bir kısmının, saldırıların başlangıcından beri güvenlik arayışı nedeniyle defalarca yer değiştirdiği anımsatıldı.
Raporda ayrıca, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 135 UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı.
Dün sabahtan beri İsrail askerleri, Cenin kentindeki baskınlarda 11 Filistinliyi öldürürken, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 286'ya yükseldi, aynı dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 4 bin kişiye ulaştı.
03.02 İSRAİL'İN CENİN'DE DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, kentin doğusunda düzenlediği İHA saldırısında, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıda, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin, ölü ve yaralıları hastanelere nakletmek için çalıştığı bildirildi.
İsrail güçlerinin ayrıca mahalledeki bazı evleri, çok sayıda Energa füzesiyle bombalayarak büyük bir yıkıma yol açtığı ifade edildi.
İşgal askerlerinin mahalledeki birçok eve baskın yaptığı, evlere zarar verdiği, bunun üzerine şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.
Askerlerin, Filistinlilerin evlerine ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı aktarıldı.
İsrail ordusunun, daha önce Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.
13 ARALIK'TA YAŞANANLAR
16:29 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi.
16:22 KATİL SÜRÜSÜ SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ndeki sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını belirtti.
Ebu Riyş yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altında tutmayı sürdürdüğünü, hastanedekilerin su bulamadığını ifade etti.
Hastanedekilerin dün İsrail güçleri tarafından alıkonulduğuna ve darbedilerek sorgulandığına işaret eden Ebu Riyş, İsrail ordusunun buradaki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.
Ebu Riyş, hastane yönetiminin İsrail ordusunun hastaneyi boşaltma yönündeki talimatlarını reddettiğini aktardı.
SOYKIRIMCI İSRAİL SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULA SALDIRDI
13.35 Soykırımcı İsrail, Cibaliye mülteci kampının batısındaki El Faluja bölgesinde bulunan Shadia Ebu Ghazala Okulu'na saldırdı.
El Cezire'ye göre görgü tanıkları aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin okula sığındığını ve soykırımcı İsrail güçleri tarafından infaz edilerek öldürüldüğünü söyledi.
Olay yerindeki bir kadın, "İsrail askerleri içeri girdi ve üzerlerine ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar." şeklinde konuştu.
Kadın, aralarında yeni doğmuş çocukların da olduğunu söyledi. "İsrail askerleri bu masum aileleri anında katletti" diye ekledi.
11.28 Soykırımcı İsrail ordusu, aralarında Golani piyade tugayının ileri üssüne komuta eden bir albayın da bulunduğu 10 askerinin Salı günü Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü açıkladı.
El Cezire muhabiri Alan Fisher, Gazze'nin kuzeyindeki Şucayea mülteci kampında düzenlenen operasyonda dokuz askerin öldüğünü söyledi ve "Bunun bir pusu olduğu açık" dedi
08.20 BM'nin raporuna göre, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'daki Anata ve Marj Na'ja'da Filistinlilere ait binalar İsrail güçleri tarafından yıkıldı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son rakamlarına göre, yalnızca bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda en az 1.001 Filistinliye ait yapı yıkıldı ve en az 1.870 kişi yerinden edildi.
07:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.
İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.
Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.
Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.
Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.
İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.
İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.
Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.
Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
07:23 Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
00.30 BM GENEL KURULU'NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.
Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.
Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi.
"Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.
Kararda, BM Şartı ile BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda kabul ettiği tüm kararlara atıfta bulunuldu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konsey'e gönderdiği mektup ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Genel Kurul'a gönderdiği mektuba atıfta bulunulan kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtildi.
Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.
Kararda, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi.
BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. Mevcut karar için evet oyu kullanan ülke sayısının 153'e yükselmesi dikkati çekti.
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