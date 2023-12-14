CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor! Dünyanın utanç tablosu

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:

10.49 ABD, Avustralya'dan Husilere karşı Kızıldeniz'e savaş gemisi göndermesini istedi

10.45 İsrail güçlerinin Cenin saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 11'e yükseldi

10.15 ABD Savunma Bakanı Austin, Filipinler ve İsrail savunma bakanlarıyla görüştü

09.31 İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik saldırılarında en 27 Filistinliyi öldürdü

09.19 Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü

09.01 Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinli öldürüldü

08.50 Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) grubunun derlediği yıllık rapora göre, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta görev başında olan 17 gazeteci öldürüldü.

RSF, 7 Ekim saldırılarından bu yana öldürülen gazetecilerden 13'ünün Gazze Şeridi'nde olduğunu belirtirken "Görevleriyle ilgili olduğu kanıtlanmayan durumlarda öldürülen gazetecileri de dahil edersek, toplamda 63 gazeteci (56'sı Gazze'de) hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

05.58 UNRWA: 2023, BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN EN KANLI YIL

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.

UNRWA, konuya ilişkin bilgileri yayımladığı raporunu duyurdu.

UNRWA'nın raporunda, 2023 yılının, "BM'nin, Batı Şeria'daki kurbanları kaydetmeye başladığı 2005 yılından bu yana buradaki Filistinli ölümlerinin en kanlı yılı" olduğu belirtildi.

Raporda, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen 8 Filistinliye ek olarak, Batı Şeria'da 69'u çocuk olmak üzere 271 Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda iki Filistinlinin daha öldürüldüğüne işaret edilen raporda, bu iki kişinin ölümünden, İsrail ordusunun mu yoksa yerleşimcilerin mi sorumlu olduğunun bilinmediği aktarılırken, toplamda 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 281 Filistinlinin ölümünün tespit edildiği kaydedildi.

UNRWA'nın raporunda ayrıca, İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği arama ve gözaltı uygulamaları kınanarak, İsrail'in uygulamaları karşısında kamptaki hizmetlerin durdurulduğu duyuruldu.

Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak, UNRWA'nın raporunda, "saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki tesislerde ikamet eden, 288 yerinden edilmiş kişinin öldüğü, 998 kişinin de yaralandığı" belirtildi.

Raporda, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde ve Han Yunus ile Refah şehirlerindeki 98 UNRWA tesisinde, şu anda 1,1 milyondan fazla, yerinden edilmiş Filistinlinin barındığına işaret edildi.

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 85'inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kadar Filistinlinin yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bunların bir kısmının, saldırıların başlangıcından beri güvenlik arayışı nedeniyle defalarca yer değiştirdiği anımsatıldı.

Raporda ayrıca, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 135 UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı.

Dün sabahtan beri İsrail askerleri, Cenin kentindeki baskınlarda 11 Filistinliyi öldürürken, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 286'ya yükseldi, aynı dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 4 bin kişiye ulaştı.

03.02 İSRAİL'İN CENİN'DE DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRISINDA 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, kentin doğusunda düzenlediği İHA saldırısında, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıda, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin, ölü ve yaralıları hastanelere nakletmek için çalıştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin ayrıca mahalledeki bazı evleri, çok sayıda Energa füzesiyle bombalayarak büyük bir yıkıma yol açtığı ifade edildi.

İşgal askerlerinin mahalledeki birçok eve baskın yaptığı, evlere zarar verdiği, bunun üzerine şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.

Askerlerin, Filistinlilerin evlerine ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, daha önce Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

13 ARALIK'TA YAŞANANLAR

16:29 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi.

16:22 KATİL SÜRÜSÜ SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ndeki sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını belirtti.

Ebu Riyş yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altında tutmayı sürdürdüğünü, hastanedekilerin su bulamadığını ifade etti.

Hastanedekilerin dün İsrail güçleri tarafından alıkonulduğuna ve darbedilerek sorgulandığına işaret eden Ebu Riyş, İsrail ordusunun buradaki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Ebu Riyş, hastane yönetiminin İsrail ordusunun hastaneyi boşaltma yönündeki talimatlarını reddettiğini aktardı.