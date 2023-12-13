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Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...

Kırgizistan'ın başkenti Bişkek'teki elçilik binası önünde patlama meydana geldi.

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