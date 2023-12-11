Soykırımın tetikçisi ABD topu katil İsrail’e attı ateşkes sorumluluğundan çekildi! Dışişleri Bakanı Blinken: Katliam İsrail kararıyla biter

TOPU KATİL İSRAİL'E ATTI: İSRAİL KARAR VERECEK

Tapper'ın, "Ancak (Gazze'deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi.

Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız." ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD hükümetinin, İsrail'e yıl sonuna kadar süre verdiği iddia edilmişti

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.