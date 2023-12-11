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Soykırımın tetikçisi ABD topu katil İsrail’e attı ateşkes sorumluluğundan çekildi! Dışişleri Bakanı Blinken: Katliam İsrail kararıyla biter

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Soykırımın tetikçisi ABD topu katil İsrail’e attı ateşkes sorumluluğundan çekildi! Dışişleri Bakanı Blinken: Katliam İsrail kararıyla biter

7 Ekim’den bu yana Gazze’de 18 bin kadar sivilin ölmesine ve 50 bine yakın vatandaşın yaralanmasından sorumlu olan ABD destekli soykırımcı İsrail hakkında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes sorumluluğundan çekildi. Katliamın her günü için milyon dolarlık silah, mermi ve bomba yardımı yapan ABD’nin Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine ilişkin açıklama yaparken topu İsrail’e attı. Siyonist destekçisi Blinken, İsrail'in kararının savaşın sonlanmasında etkili olacağını belirtti. İşte habere dair tüm detaylar…

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, ABD İsrail'e silah satışını sürdürüyor.

KATLİAM İÇİN ACİL DURUM YETKİSİ

Biden yönetimi, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tank mermilerinin İsrail'e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası'ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tank mermilerinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail'e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi.

"SİVİL ÖLÜMLERİ GİDEREK ARTIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jake Tapper'ın CNN'deki programında konuşan Blinken, "İsrailliler bu aşamanın ne zaman sona ereceği konusunda size bir şey söylüyor mu? Çünkü sivil ölümleri giderek artıyor?" sorusunu cevapladı.

ATEŞKES SORUMLULUĞUNDAN ÇEKİLDİ

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin, "İsrail'le süreci ve söz konusu sürecin nasıl yürütüldüğü de dahil olmak üzere görüşüyoruz." açıklamasını yapan Blinken, "Bunlar İsrail'in vereceği kararlardır." şeklinde konuştu.

TOPU KATİL İSRAİL'E ATTI: İSRAİL KARAR VERECEK

Tapper'ın, "Ancak (Gazze'deki) durum günler ya da haftalar değil de aylar boyunca devam ederse ABD İsrail'i şu anda desteklediği şekilde desteklemeye devam edecek mi?" sorusu üzerine Blinken, "Yine, İsrail bu kararları vermek zorunda." dedi.

Blinken, "Filistinlilerin siyasi talepleri karşılanmadığı sürece kalıcı bir barışa ve İsrail için kalıcı bir güvenliğe sahip olamayacağız." ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD hükümetinin, İsrail'e yıl sonuna kadar süre verdiği iddia edilmişti

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya göre, ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edilmişti.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

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